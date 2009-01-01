Журнал People назвал самого сексуального мужчину мира-2017

В США обновили ежегодный планетарный рейтинг красивых и сексуальных мужчин

Блейка Шелтона признали самым сексуальным мужчиной мира Bossier Press-Tribune

В США обнародовали традиционный рейтинг самых сексуальных мужчин мира.

В нынешнем году первое место занял Блэйк Шелтон, известный автор-исполнитель песен в стиле "кантри", судья американской версии шоу Голос и гражданский муж бывшей солистки группы No Doubt Гвен Стефани, сообщают составители рейтинга из американского журнала People.

По мнению журналистов, 41-летний музыкант заслужил первое место благодаря "сексуальности, чувству юмора и ангельскому голосу".

К слову, сначала Шелтон хотел отказаться от звания, поскольку не считает себя красивым. Но Гвен Стефани удалось добиться его согласия.

Теперь Шелтон шутит о том, что обязательно предъявит свою победу коллеге по телешоу Голос – фронтмену группы Maroon 5 Адаму Левину, который был самым сексуальным мужчиной планеты по версии People в 2013 году.

Напомним, "Главред" сообщал о том, что ранее самыми сексуальными мужчинами по версии данного журнала становились бывший рестлер и актер Дуэйн Джонсон, а также легендарный футболист Дэвид Бекхэм.