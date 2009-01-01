Журналист назвал боевые потери сил АТО на фронте за январь

Погибшие бойцы не останутся цифрами в сводках, отметил Бутусов.

Каска, иллюстрация Reuters

Украинский журналистзаявил, что за январь вв боях погибли 18 наших воинов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время аналитик уточнил, что умершие бойцы "не останутся цифрами в сводках, у каждого из них останется имя и лицо".

"Боевые потери на фронте за январь 2017-го: 18 украинских воинов погибли в боях", — говорится в сообщении.

Ранее первый замначальника объединенного оперативного штаба, генерал-майор Андрей Цветков говорил, что с 29 января по 3 февраля под Авдеевкой Донецкой области Вооруженные Силы Украины потеряли 10 бойцов, а 66 — получили ранения.