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Журналист назвал боевые потери сил АТО на фронте за январь

Сегодня, 11:24

Погибшие бойцы не останутся цифрами в сводках, отметил Бутусов.

АТО, Саур-могила, каска, военные, силовики, армия
Каска, иллюстрация Reuters
Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что за январь в зоне АТО на Донбассе в боях погибли 18 наших воинов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время аналитик уточнил, что умершие бойцы "не останутся цифрами в сводках, у каждого из них останется имя и лицо".

"Боевые потери на фронте за январь 2017-го: 18 украинских воинов погибли в боях", — говорится в сообщении.

Ранее первый замначальника объединенного оперативного штаба, генерал-майор Андрей Цветков говорил, что с 29 января по 3 февраля под Авдеевкой Донецкой области Вооруженные Силы Украины потеряли 10 бойцов, а 66 — получили ранения.

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Бутусов, АТО, Донбасс, потери, военные, январь, военные
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