Журналист назвал возможную причину смерти "министра сельского хозяйства" ЛНР

Один из лидеров террористов был другом экс-председателя "совета министров" псевдореспублики, отметил Бутусов.

Сергей Литвин Скриншот видео с youtube.com

В захваченном Луганске, по "неофициальным данным", от инфаркта.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

В то же время он уточнил, что один из лидеров террористов скончался 27 декабря при неизвестных обстоятельствах.

"Литвин был одним из друзей Геннадия Цыпкалова (экс-председатель "совета министров" псевдореспублики — ред.)", — отметил журналист.

Напомним, в конце сентября на захваченной части Луганской области боевики задержали Геннадия Цыпкалова в ходе "следствия" по делу насчет подготовки "госпереворота". По данным их "генпрокуратуры", тот повесился, находясь под стражей.