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Журналист назвал возможную причину смерти "министра сельского хозяйства" ЛНР

Сегодня, 09:27

Один из лидеров террористов был другом экс-председателя "совета министров" псевдореспублики, отметил Бутусов.

Сергей Литвин
Сергей Литвин Скриншот видео с youtube.com
В захваченном Луганске "министр сельского хозяйства и продовольствия" самопровозглашенной ЛНР Сергей Литвин умер, по "неофициальным данным", от инфаркта.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

В то же время он уточнил, что один из лидеров террористов скончался 27 декабря при неизвестных обстоятельствах.

"Литвин был одним из друзей Геннадия Цыпкалова (экс-председатель "совета министров" псевдореспублики — ред.)", — отметил журналист.

Напомним, в конце сентября на захваченной части Луганской области боевики задержали Геннадия Цыпкалова в ходе "следствия" по делу насчет подготовки "госпереворота". По данным их "генпрокуратуры", тот повесился, находясь под стражей.

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Бутусов, Донбасс, Луганск, ЛНР, министр, Литвин, умер, инфаркт, Цыпкалов
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