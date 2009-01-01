Журналист назвала оружие, изъятое в крымскотатарском батальоне на Чонгаре

Часть изъятого оружия числится ранее утраченным ... в батальоне "Айдар", пишет Решетилова.

У "аскеровцев" обнаружили целый арсенал. t.ks.ua

На базе "Аскера" в Чонгаре Херсонской области, где произошел конфликт между военнослужащими ВСУ и представителями крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, обнаружили немало нелегального оружия.

Об этом пишет журналист Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

По ее информации, у "аскеровцев" во время разоружения обнаружили целый арсенал.

"Маленький нюанс о конфликте на Чонгаре между военнослужащими 34 батальона 57 бригады и так называемым ислямовським батальоном "Аскер".

…и вишенка на торт. Часть изъятого оружия числится ранее утраченным ... в батальоне "Айдар" (24 отдельный штурмовой батальон ВСУ) ", — написала она.

Журналистка также перечислила количество выявленного оружия: "9 АК; 2 подствольных гранатомета; 2 снайперские винтовки; 3 пулемета: 2 ПК и 1 ПКМ; 4 "Шмеля" российского производства; ящик РГД-5; 15 гранат Ф-1; 17 АГС; РПГ-7; 50 РПГ-18, -22 и -26; 60 цинков патронов, преимущественно 5.45".

Ранее в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на подразделения, выполняющие боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, пытались совершить атаку представители незаконного вооруженного формирования.

Журналист Осман Пашаев отметил, что "захватом" крымскотатарского батальона управлял пьяный майор ВСУ, а у полиции свое видение ситуации на Чонгаре.