Журналист подозревает украинских военных в расстреле мобильной группы "Эндрю" под Счастьем

К организации убийства волонтера причастны украинские военные, считает журналист.

Обстрелянный под Счастьем волонтерский "Хаммер" группы "Эндрю". (facebook.com/artem.shevchenko.9

Украинский журналист Алексей Бобровников, который вынужден был уехать из страны в Германию из-за угроз в свой адрес, пытался провести собственное расследование убийства сотрудника СБУ и участника мобильной группы по противодействию контрабанде Андрея Галущенко с позывным "Эндрю" , который был убит под Счастьем на Луганщине.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

По его данным, к организации убийства волонтера причастны украинские военные, он получал угрозы от военных 92-й ОМБр.

"Ну, старик, если ты будешь отслеживать деятельность от этого конкретного человека с таким-то фамилией и позывным, то ты понимаешь, что с тобой произойдет что-то плохое. Собственно, такие угрозы получал и мой погибший товарищ Андрей Галущенко, мой информатор. Он был ведущим парнем, который занимался темой контрабанды в серой зоне в АТО", — отметил журналист.

"Угрозы поступали нам и от военнослужащих 92-й бригады. Разница была лишь во фразах, они говорили: Мы выбросим из окна или мы выстрелим так, что никто не услышит щелчок затвора. Это все задокументировано, записано. Их на самом деле есть еще несколько, всего до 15. Это были угрозы как на линии разграничения, так и в тылу", — сказал Бобровников.

Он отказался называть имена тех, от кого именно поступали угрозы.

"Но публичных угроз и зафиксированных на камеру было много. Это, в частности, были заявления главного военного прокурора Анатолия Матиоса о чьих-то планах уничтожить мою съемочную группу и меня, в частности, вместе с Андреем Галущенко или после уже его гибели", — сказал журналист.

14 июля заместитель генерального прокурора Украины — главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в деле расследования убийства Эндрю свидетели не хотят давать правдивые показания.

20 сентября сообщалось, что военная прокуратура сил АТО приостановила расследование в деле убийства Эндрю.

Напомним, 2 сентября 2015 года в районе города Счастье попала в засаду и была расстреляна сводная мобильная группа по борьбе с контрабандой во главе с Андреем Галущенко. В результате данного инцидента два человека погибли, и еще четверо получили ранения.

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука выражал уверенность, что группу под Счастьем расстрелял "кто-то из наших", в частности, губернатор указывал на причастность к этому преступлению бойцов 92-й бригады.