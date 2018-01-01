Журналисты из РФ не добрались до Скрипаля, так как неправильно перевели больничную надпись: видео

Репортеров остановила табличка при входе в отделение.

Табличка на английском спасла Скрипаля от общения с росСМИ. The Telegraph

Однако они смогли пробраться внутрь: их остановила табличка при входе в отделение: "Не входить, держитесь подальше", сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты ушли, а позже их задержали и заставили удалить все съемки.

Однако курьез ситуации заключается в том, что на самом деле на табличке было написано: "Danger! Slippery floor/surface", что переводится как "Осторожно, мокрый пол/поверхность!"

В сюжете, который позднее телеканал опубликовал на своем YouTube, табличку крупным планом уже не показывают.

Ранее западные СМИ писали, что Юлию Скрипаль выписывают из больницы, а ее отец Сергей — пришел в сознание и может говорить. Напомним, их 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери.

Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.