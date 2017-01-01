Зимнее чудо. В Украине зацвели розы, сакура и одуванчики, фото, видео

В Херсоне из-за теплого декабря проклюнулись крокусы и нарциссы, а также цветут осенние "дубки" и летняя календула.

В Виннице распускается сакура. vinnitsa.info

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в Виннице, одуванчики в Херсоне, а в Сумах распустились розы.

Природа не перестает удивлять. В самом разгаре зимы в Украине в некоторых городах зацвели теплолюбивые растения:

Накануне Нового года на набережной в Херсоне зацвели одуванчики. Некоторые цветы желтые, а некоторые уже дали белое пушистое семя.

Ученые утверждают: одуванчики в декабре – невероятное явление, пишет Херсон online.

"Это же не подснежники – они цветут, когда прогреется земля! Это даже не весенние цветы, это поздне-весенние или летние растения! Я такого, конечно, не помню. За свои почти 60 лет жизни такой зимы, такого декабря не помню", – рассказывает старший научный сотрудник отдела природы Херсонского краеведческого музея Михаил Подгайный.

Кроме того, из-за теплого декабря на деревьях распускаются почки, проклюнулись крокусы и нарциссы, а также цветут осенние "дубки" и летняя календула.

Желтые и красные бутоны украшают клумбу возле памятника Тарасу Шевченко в Сумах. Эксперты говорят — спящие почки "проснулись", потому что нет мороза и снега, сообщает Tv.sumy.ua.

"Это происходит из-за температурного режима: тепло, цветы не упали в состояние спячки. Спящие почки проснулись, и начинается такая реакция. Могут листья появляться, может быть позднее цветение. А весной начнется вегетация тех почек, которые находятся под слоем песка или опилок, которыми обычно покрывают розы ", — заявила доцент кафедры садово-паркового и лесного хозяйства СНАУ Татьяна Мельник.

Теплая погода в городе держится уже около недели и по прогнозам - не изменится до Рождества.

А в Виннице из-за необычайно теплой январской погоды расцвела сакура на улице Порика, пишет местное издание vinnitsa.info.

На двух деревьях появились розовые цветочки. Одни уже раскрылись полностью, другие — еще в бутонах. Также видно, что на ветвях набухли почки и распускаются зеленые листья.

Обычно сакура в Украине зацветает в апреле, немного позже, чем в Японии, где период цветения этого дерева — март.