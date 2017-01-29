Знак небес. Над оккупированным Крымом увидели свечение в цветах флага Украины

Символично, что именно над Крымом небо окрасилось в желто-голубые цвета.

Над оккупированным Крымом увидели свечение Эспрессо TV

Вчера в небе над оккупированной Керчью можно было увидеть необычное свечение, напоминавшее цвета национального украинского флага.

Об этом сообщают российские СМИ, сообщает "Эспрессо.TV".

В субботу вечером около 22 часов жители Керчи около полутора часов наблюдали в небе над городом огромные световые столбы разных цветов.

Символично, что именно над Крымом небо окрасилось в желто-голубые цвета.

По одной из версий, это необычное явление — результат преломления городского света ледяными кристаллами.

Но, судя по его гигантским размерам, вероятнее всего, что это северное сияние, которое сместилось на юг.

"Керчь вчера. Красноречивее не бывает", — прокомментировал явление нардеп Владимир Арьев.

Напомним, ранее сообщалось об огненной "пяте Бога" нависшей над Ялтой.

Фото: "Эспресо ТВ".