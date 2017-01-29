Знак небес. Над оккупированным Крымом увидели свечение в цветах флага Украины

Символично, что именно над Крымом небо окрасилось в желто-голубые цвета.
Об этом сообщают российские СМИ, сообщает "Эспрессо.TV".
В субботу вечером около 22 часов жители Керчи около полутора часов наблюдали в небе над городом огромные световые столбы разных цветов.
Символично, что именно над Крымом небо окрасилось в желто-голубые цвета.
По одной из версий, это необычное явление — результат преломления городского света ледяными кристаллами.
Но, судя по его гигантским размерам, вероятнее всего, что это северное сияние, которое сместилось на юг.
"Керчь вчера. Красноречивее не бывает", — прокомментировал явление нардеп Владимир Арьев.
Напомним, ранее сообщалось об огненной "пяте Бога" нависшей над Ялтой.
Фото: "Эспресо ТВ".