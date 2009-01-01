"Зорян и Шкиряк знают свое дело". В сети отреагировали на сообщение о смерти Чуркина

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1 / 5 В сети отреагировали на сообщение о смерти Чуркина (Facebook Юрия Мысягина)

Чуркину припомнили его заявления, в которых он отрицал очевидные вещи: аннексию Россией Крыма, вторжение российских оккупантов на Донбасс.

В сети отреагировали на сообщение о смерти Чуркина Facebook Юрия Мысягина

Пользователи разместили фотожабы, а также оставили язвительные комментарии.

Причем Чуркину припомнили его заявления, в которых он отрицал очевидные вещи: аннексию Россией Крыма, вторжение российских оккупантов на Донбасс и многое другое:

Вадим Бей Зорян и Шкиряк знают свое дело

Сергій Карпенко Чуркін.Передаю естафету В.В.Путіну.Нерозчаруй.

Руслан Луценко ...он слишком много знал...)))

Юрій Литвин У этого бота был конечный срок эксплуатации! Ровно 65 лет!

Дмитро Чорний От же ж эти флешмобы)

Inessa Katesh Чуркин отправился с официальным визитом к Мотороле и Гиви

Vitaliy Deynega Надеюсь что Нью Йоркские врачи, стоя над умирающим чуркиным, неспешно курили и выражали свою озабоченность

Юрий Мысягин Чуркин сдох - подготовиться Лаврову !!

Маричка Верба пішов до пекла!