"Зорян и Шкиряк знают свое дело". В сети отреагировали на сообщение о смерти Чуркина

Чуркину припомнили его заявления, в которых он отрицал очевидные вещи: аннексию Россией Крыма, вторжение российских оккупантов на Донбасс.
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Причем Чуркину припомнили его заявления, в которых он отрицал очевидные вещи: аннексию Россией Крыма, вторжение российских оккупантов на Донбасс и многое другое:
Вадим Бей Зорян и Шкиряк знают свое дело
Сергій Карпенко Чуркін.Передаю естафету В.В.Путіну.Нерозчаруй.
Руслан Луценко ...он слишком много знал...)))
Юрій Литвин У этого бота был конечный срок эксплуатации! Ровно 65 лет!
Дмитро Чорний От же ж эти флешмобы)
Inessa Katesh Чуркин отправился с официальным визитом к Мотороле и Гиви
Vitaliy Deynega Надеюсь что Нью Йоркские врачи, стоя над умирающим чуркиным, неспешно курили и выражали свою озабоченность
Юрий Мысягин Чуркин сдох - подготовиться Лаврову !!
Маричка Верба пішов до пекла!