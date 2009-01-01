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"Зоряну и Шкиряку" по 47 лет. Советник Авакова подшутил над своим днем рождения

Сегодня, 09:33

Мы постоянно находимся в тонусе и чувствуем себя на 25, отметил член коллегии МВД.

Шкиряк
Зорян Шкиряк УНИАН
Во вторник, 14 ноября, советнику министра внутренних дел Арсена Авакова, члену коллегии МВД Зоряну Шкиряку исполнилось 47 лет.

На своей странице в Facebook он подшутил над собственным днем рождения, написал, что "Зорян и Шкиряк" всегда рядом с нами.

В то же время советник подчеркнул, что ему с "малым" по 47, "а на двоих аж 94".

"Впрочем, мы постоянно находимся в тонусе и чувствуем себя на 25! Настроение у нас всегда бодрое, а дух — несокрушимый!", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября в Киеве под зданием Высшего специализированного суда, где проходило заседание по делу бердянского пограничника Сергея Колмогорова, на Зоряна Шкиряка напали.

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Шкиряк, день рождения
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