Это будет страшный сон Путина: что задумали Маск и Трамп

Может начались торги.
Может быть, не случайно Маск вместе с президентом Трампом по телефону уговаривают президента Украины Зеленского.
Это будет страшный сон Путина: два победителя Америки – техномиллиардер Маск и новый президент США Трамп, пытаясь остановить российско- украинскую войну, наконец нашли свой бизнес-интерес в Украине.
Это полезные ископаемые (прежде всего редкоземельные материалы и газ) Украины, на которые грубо намекал президент Зеленский в своем "плане победы" и строительство нового космодрома в Европе для ракет Маска на месте бывшего украинского города Бахмут.
Бахмут, который по планам американцев должен оказаться в демилитаризированной зоне безопасности между украинскими войсками и российскими оккупационными войсками.
Кто такой Виктор Небоженко
Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.
Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.
В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.
С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".
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