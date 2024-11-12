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Это будет страшный сон Путина: что задумали Маск и Трамп

Виктор Небоженко
12 ноября 2024, 19:10
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Это полезные ископаемые Украины, на которые грубо намекал президент Зеленский в своем "плане победы" и строительство нового космодрома в Европе для ракет Маска.
Это будет страшный сон Путина: что задумали Маск и Трамп
Маск, Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: x.com/elonmusk, facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Может начались торги.

Может быть, не случайно Маск вместе с президентом Трампом по телефону уговаривают президента Украины Зеленского.

Это будет страшный сон Путина: два победителя Америки – техномиллиардер Маск и новый президент США Трамп, пытаясь остановить российско- украинскую войну, наконец нашли свой бизнес-интерес в Украине.

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Это полезные ископаемые (прежде всего редкоземельные материалы и газ) Украины, на которые грубо намекал президент Зеленский в своем "плане победы" и строительство нового космодрома в Европе для ракет Маска на месте бывшего украинского города Бахмут.

Бахмут, который по планам американцев должен оказаться в демилитаризированной зоне безопасности между украинскими войсками и российскими оккупационными войсками.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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