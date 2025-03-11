Европа может патрулировать небо над Украиной: станут ли самолеты РФ угрозой

Россияне уже осуществляли попытки прорваться в воздушное пространство Украины своими самолетами, однако враг потерпел неудачу.

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Как и самолеты, так и ПВО РФ не смогут поразить европейские истребители / Коллаж: Главред, фото: Минобороны России, US Air Force

Что сказал Криволап:

Между российскими и европейскими самолетами над Украиной будет пояс защиты

Система ПВО Украины стала сильнее

200-километровая зона предусмотрена для защиты европейских истребителей

Европейские чиновники рассматривают возможность патрулирования неба над западной частью Украины в случае установления перемирия. Однако партнеры смогут реализовать эту инициативу только, если их самолеты будут находиться в безопасности.

Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап. По его словам, российские самолеты не смогут атаковать европейские борты благодаря 200-километровой зоне.

"Между самолетами наших партнеров и российской авиацией все равно будет пояс защиты нашей системы ПВО. Российские самолеты не залетают в наше воздушное пространство не потому, что не хотят. В первые дни и месяцы войны они действительно пытались это делать, думая, что у нас нет авиации или эффективной системы ПВО. Но с тех пор количество и качество наших противовоздушных сил значительно возросло", - пояснил он.

Смотрите видео о перспективах патрулирования европейскими истребителями неба над Украиной:

Криволап отметил, что 200-километровая зона защитит самолеты партнеров, ведь именно такова максимальная дальность поражения ракетами из российских систем С-300, С-400 или ракетой Р-37М, которую могут запускать с Су-35, Су-30 или Су-57.

С-400 / Инфографика: Главред

"То есть, российские истребители физически не смогут достать эти европейские самолеты. Также и российские системы ПВО не смогут их поразить. Эта 200-километровая зона создается именно для безопасности самолетов наших партнеров, а не для Украины", - добавил авиаэксперт.

Патрулирование украинского неба - что известно

Напомним, Главред писал, что недавно группа европейских политиков и бывших военных предложила развернуть 120 истребителей в небе над западной частью Украины в рамках инициативы SkyShield для защиты от российских обстрелов во время возможного перемирия.

Накануне стало известно, что этот план разрабатывали специалисты Королевских воздушных сил Великобритании еще с первых дней полномасштабной войны. Они занимались планированием операций, оценкой рисков и определением потенциальных угроз.

Ранее также Криволап объяснил, что в случае реализации такой инициативы плотность украинской противовоздушной обороны значительно повысится, ведь именно высокая концентрация средств противовоздушной обороны позволяет быстро обнаруживать условно баллистическую ракету.

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Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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