ЛДНР по-американски: как Сиэтл стал оплотом сепаратизма в США

"Добро пожаловать в Автономную зону". В Сиэтле создали анклав, который не подчиняется властям и не имеет ни одного представителя закона / GettyImages

8 июня полиция Сиэтла после нескольких ночей ожесточенный столкновений и массовых беспорядков полностью покинула один из районов Сиэтла. В нем тут же обосновались антифа, анархисты и другие левые активисты, назвав занятую территорию Автономной зоной Капитолийского холма, или, сокращенно, CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone).

Эта огромная анархо-коммуна, похожая, как пишут американские СМИ, на "Occupy Wall Street с оружием", управляется "полевым командиром" Разом Симонэ – местным репером, черным активистом, вдохновителем штурма здания городского совета. Участники Зоны патрулируют свои владения с АК-47 и пистолетами, заявляя, что они здесь и полиция, и власть.

На вывеске перед входом надпись "Департамент полиции Сиэтла" исправлена аэрозольным баллоном и теперь выглядит как "Департамент народа Сиэтла". Шесть кварталов огорожены переносными заборами, они увешаны плакатами

Добро пожаловать в Свободный Капитолийский холм

Один приветственный знак объявляет: "Теперь вы покидаете США".

"Вся власть народу" / GettyImages

ЛДНР по-американски

Происходящее напоминает социальный эксперимент в гигантском масштабе. Медиа с одобрением пишут об ополченцах с винтовками и их военачальнике Симонэ, который до начала борьбы не только читал реп, но занимался сдачей квартир в аренду, а также обвинялся в сутенерстве. Симонэ объясняет сегодняшнюю критику в свой адрес тем, что "мир никогда не был готов к сильному черному человеку". "Если я умру, пусть это будет не напрасным", - говорит он.

Пара человек попали под горячую руку лидера во время патрулирования за "несанкционированные граффити" в Автономии – но "это не полицейский беспредел, это другое". Любой политический жест и любое действие люди оценивают исходя их своих установок и предпочтений, но в этот раз поляризация захватила не только людей, но и крупные медиа, и даже политиков.

Читайте такжеСША опять в огне: в Атланте коп убил афроамериканца, началась вторая волна протестовКонсервативные СМИ их лица, вроде Такера Карлсона , стращают американцев ужасами беззакония, называют Симонэ "монархом" и "диктатором" и призывают покидать город. Сбежавшая от активистов полиция утверждает, что к ней поступают жалобы на вымогательство со стороны вооруженных людей (Вашингтон - штат с правом открытого ношения огнестрела - ред.), захвативших район. Предложение дать взятку за право работать получают как простые жители захваченных кварталов, так и местный бизнес.

Одна из первых инициатив Автономной зоны – каждый белый житель их "коммуны" должен выдать афроамериканцу по $10 в качестве компенсации за расизм.

Лидер протестов в Сиэтле, "репер из Soundcloud" Раз Симоне / кадр из видео

​Президент США Дональд Трамп назвал CHAZ "внутренними террористами", "либеральными демонами" и "уродливыми анархистами", которыми управляют радикальные левые и демократы, также призвал губернатора Джея Инсли и мэра Дженни Дюркан подать в отставку. Дюркан, которая ранее публично поддержала акцию и в шутку предрекла на её месте появление нового "лета любви", в ответ предложила Трампу как можно скорее спрятаться в своем бункере.

Протестующие в условиях децентрализации пока что вполне справляются – в еде и медикаментах у них нужды нет, добровольцы прибывают регулярно, к тому же у CHAZ появился и сайт с донатами, через который каждый может перевести коммуне пожертвования. Один из жителей зоны в комментарии New York Times объяснил, что цель активистов – на практике доказать, что полиция им не нужна и они способны удовлетворить потребности сообщества без участия государства.

Какие цели у CHAZ?

На платформе Medium коалиция чернокожих активистов CHAZ выдвинула список из 30 требований. Первый пункт в нем – упразднение Департамента полиции Сиэтла и запрет на применение вооруженной силы:

"Департамент полиции Сиэтла и связанная с ним судебная система не подлежат реформе. Мы не просим реформы, мы требуем упразднения Департамента полиции Сиэтла и соответствующего ему аппарата уголовного правосудия"

Среди других требований есть и такие:

материальная компенсация жертвам полицейского насилия;

отмена тюрем для несовершеннолетних и перепрофилирование таких зданий;

предание гласности имен сотрудников полиции, подозреваемых в применении силы против протестующих;

пересмотр всех дел цветных людей, которые в настоящее время отбывают наказание – пересмотр должен проводиться присяжными, которые будут набраны, соответственно, из цветных сообществ;

декриминализация акций протеста и амнистии в отношении протестующих в целом;

освобождение любого заключенного, в преступлении которого фигурирует марихуана, и снятие обвинительного приговора;

освобождение любого заключенного за сопротивление аресту и снятие обвинительного приговора;

тюремный срок должен быть заменен программами "восстановительной трансформации".

Читайте такжеДемократы в США готовят революцию на случай поражения на выборахПротестующие также делают большой упор на социальные требования – с демонстративной верностью своей группе, что сегодня в США является, скорее правилом. Помимо нейтральных пунктов, вроде восстановления городского финансирования искусства и культуры, есть и более радикальные:

создание бесплатного колледжа для черных жителей штата Вашингтон;

запрет облав на бездомных и запрет на выселения;

больницы и медицинские учреждения Сиэтла должны нанимать чернокожих врачей и медсестер специально для оказания помощи больным чернокожим;

жители Сиэтла должны искать и с гордостью поддерживать бизнес чернокожих людей (это оригинальная формулировка – ред. );

); в учебной программе штата история чернокожих должна освещаться в гораздо большем объеме;

снос всех памятников историческим деятелям Конфедерации.

Авторы утверждают, что их цель – не демонтаж государства, а создание локальных систем обеспечения правопорядка.

Лето любви-2

Первые контуры социализма уже начинают проступать: в среду, 10 июня, Кшама Савант , член горсовета, связанный с Социалистической альтернативной партией, повела протестующих CHAZ в мэрию, где призвала к отставке мэра-демократа Дженни Дюркан, но поддержала ее план по обложению налогом компании Amazon. На следующий день Савант написала в Твиттере, что хочет превратить Восточный участок в "общественный центр восстановительного правосудия".

Городской совет Нью-Йорка поддержал сокращение бюджета полиции на одну пятую или один миллиард долларов. Сэкономленные средства пойдут на социалку.

Никкита Оливер , радикальная активистка и экс-кандидат в мэры, стала одним из рупоров нового движения. Выступая перед коммуной, она заявила, что пора "присоединиться к глобальной борьбе против расового капитализма Соединенных Штатов ".

Расовый капитализм, сказала она протестующим, "построен на патриархате, превосходстве белых и классицизме".

Памятник Владимиру Ленину в Сиэтле на фоне народовластия выглядит сегодня очень органичным

У властей на местах, кажется, нет ни воли, ни желания менять что-то в быстро сложившемся порядке, даже с признаками сепаратизма (в Ситэле уже разрабатывают концепцию народного флага и народной валюты вместо доллара). Центральная власть понимает, что разогнать сиэтлский пролетариат одними воззваниями не удастся, а применять силу (а может быть и оружие) в и без того нестабильной ситуации означает просто разжечь пожар.

Пока же госорганы и силовики парализованы, пример Сиэтла захватывает умы – от столкновений с полицией протестующие переходят к формированию анклавов. Районы самоуправления по аналогии с американским Сиэтлом в настоящий момент пытаются организовать протестующие в Эшвилле (штат Северная Каролина), Портлэнде (штат Орегон) и Чикаго.