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Почему Украина на самом деле бъет рекорды по коронавирусу

Анастасия Кучкина

журналист

5 августа 2020, 09:10

Уже к осени ситуация с коронавирусом в Украине может ухудшиться, и на то, чтобы лечить людей, у властей не будет, ни денег, ни желания.

Маска, карантин, коронавирус
Карантин в Украине продлили до конца лета/ УНИАН

Несмотря на то, что карантин в Украине длится уже шестой месяц, заболеваемость коронавирусом в стране не снижается, а наоборот, растет. Как следствие - власти продлили карантин до конца лета, а Украину поделили на четыре зоны в зависимости от уровня распространения коронавируса. Но система дала сбой в первые же дни - регионы, которые попали в "красную" зону взбунтовались против новых ограничений.

Статистика занижена

Только на прошлой неделе коронавирус в Украине поставил сразу два антирекорда – по заболеваемости и по госпитализации (1197 и 261 случаев соответственно).
Однако, как заявили в Минздраве, эти цифры - не предел. "Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение (заболеваемости. - Главред) во время эпидсезона гриппа и ОРВИ – с октября по апрель", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объясняет, что цифры, которые озвучивает Минздрав, на самом деле показывают новые случаи, однако и эта цифра может быть серьезно занижена.

Читайте такжеЕС не верит нашей статистике, поэтому границы для украинцев будут закрытыми - вирусолог Алла Мироненко"Цифры о количестве выявленных случаев на самом деле отображают случаи, выявленные впервые. Новые случаи растут не только из-за того, что люди больше контактируют, но и потому, что у нас практически на нуле эпидемиологическое расследование этих случаев. Потому сегодня обязанность по поиску контактных с заболевшим лежит на семейном враче, которого никто не контролирует", - рассказала Амосова Главреду, уточнив, что цифры статистики могут включать в себя новые случаи с задержкой в несколько дней.

Соглашается с коллегой и экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

"У семейного врача нет возможности работать в очагах заболеваемости, поэтому контактные лица не отслеживаются, что способствует распространению болезни. И когда нет этой работы, остается один путь – ужесточать карантин", - говорит Протас.

По его словам, статистика, которую приводит МОЗ, необъективна. "Она не соответствует реальным данным, которые есть в стране по ряду объективных и субъективных причин. Потому что сегодня 90% случаев заболевания коронавируса проходят бессимптомно, без клинических проявлений. Данные иммунного скрининга украинцев сегодня свидетельствуют о том, что около 10 процентов населения имеют антитела. И если эту цифру умножить на все население, то мы придем к выводу, что переболели в 5 раз больше людей, чем в той статистике, которую приводит Минздрав", - уточнил Протас.

Выборы важнее карантина

Не способствует улучшению обстановки с эпидемией и саботаж карантина местными властями. Собственно, требования Минздрава в первые же дни были проигнорированы двумя областными центрами – Луцком и Тернополем. Так как Минздрав отнес их к красной зоне, два этих города, согласно новым алгоритмам, должны были ужесточить карантин, запретив работу транспорта (в том числе, и железнодорожного), ТРЦ, ресторанов и посещение общественных мест с большим скоплением людей. Однако власти Луцка и Тернополя проигнорировали это требование, сославшись на то, что центральные власти подобными запретами пытаются наказать жителей городов.

"Оказывается, что есть пятна еще краснее, которые определяются административно. Кому это выгодно? Не потому ли, что в Тернополе собирают подписи в защиту украинского языка, а в Луцке сорвалась „антитеррористическая операция"? Не потому ли, что отстаивали национальную позицию под стенами Верховной Рады в Киеве? Выступили против дистанционного обучения? Это так поступают с „непокорными" областными центрами?", - возмутился в Фейсбуке мэр Тернополя Сергей Надал.

"Здесь нет никакой политики, других вещей - здесь чисто забота о здоровье украинцев и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек", - возразил в ответ министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте такжеЕсть ли смысл в жестком карантине и какой будет вторая волна: доктор Выговская о коронавирусе в УкраинеНапомним, что отказ выполнять требования центральной власти в нынешнем карантине – не в новинку. Так, ранее, за неделю до всеукраинского смягчения карантина в мае, городские власти Днепра и Черкасс самостоятельно стали его ослаблять, что позднее спровоцировало вспышки заболеваемости в этих городах.

Сейчас, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, поведение местных властей объясняется, в первую очередь, грядущими местными выборами. "Они понимают, что экономическая ситуация такая, что нет возможности компенсировать убытки, если запереть людей дома. Поэтому они больше реагируют на настроения людей на местах, которых они видят чаще, чем чиновников из Киева и которые к коронавирусу относятся проще, чем к голоду", - говорит Загородний.

Вместо финансирования - новый заработок

На ухудшение ситуации с "короной" может повлиять и тот факт, что в Украине за время карантина практически исчерпали коронавирусный фонд госбюджета. Во многом потому, что деньги из него расходовались, если верить словам главы Минфина Сергея Марченко, не только на борьбу с вирусом.

В частности, правительство распределило все 66 млрд гривен средств созданного в апреле Фонда борьбы с COVID-19, львиную часть из которых – 35 млрд – в прямом смысле планируют укатать в асфальт, пустив эти деньги на ремонт дорог.

При этом по прямому назначению – для системы здравоохранения – выделили только 16 млрд гривен.

В будущем это может создать ситуацию, при которой денег на то, чтобы лечить больных коронавирусом, уже к концу года не будет. Однако, как заверил экономический эксперт Алексей Кущ, проблема не в отсутствии денег, а в нежелании государства тратить их на лечение украинцев.

Читайте такжеКогда ждать второй волны и что не так со статистикой: профессор Амосова о коронавирусе в Украине"Согласно закону о борьбе с эпидемиями, первостепенная задача государства – обеспечить население средствами индивидуальной защиты. Потому медицинские маски и антисептики было бы логично выдавать украинцам бесплатно или за символическую плату. Но этого сделано не было. Деньги у государства есть, но вопрос в том, будет ли у государства желание тратить деньги на простых людей. Если начнется вторая волна и больницы не будут справляться с наплывом больных и будут проблемы с аппаратами ИВЛ, на их закупке могут разве что попиариться отдельные политики. С другой стороны, власть также не упустит возможность для пиара, как уже делала это ранее, встречая у трапа самолета те же аппараты ИВЛ, которые в срочном порядке будут искать по всему миру вместо того, чтобы запустить свои предприятия уже сейчас, в спокойном режиме", - говорит Кущ.

Исправлять ситуацию с получением прибыли для фонда, по-видимому, решили иначе, обновив вместе с алгоритмом для областей и список стран "зеленой" и "красной" зон. В частности, по возвращению из "красной" зоны, куда теперь входит аж 127 стран (в том числе Китай, Венгрия, Грузия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия) украинцам необходимо за свой счет сдавать ПЦР-тест или проходить двухнедельную обсервацию.

"Этим решением дали возможность заработать государственным лабораториям Минздрава, которые ранее бесплатно тестировали граждан, разрешив им тестировать и платно людей, которые возвращаются из-за границы. Причем платные образцы исследуют в первую очередь, а бесплатные ждут результат дольше. И такой подход вредит процессу тестирования людей, у которых подозревают коронавирус и которые нуждаются в госпитализации", - добавил Святослав Протас.

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