После прекращения огня в Украине РФ может напасть на Европу - аналитик

Что сказал Кочетков:
- Угроза для Европы может возрасти в случае поражения Украины или установления режима прекращения огня
- Вероятнее всего РФ пойдет на прорыв коридора в Калининградскую область
- Россия хочет использовать нападение на Европу для шантажа
В случае поражения Украины, или устойчивого прекращения огня, при котором страна-агрессор Россия оттянет значительную часть своей боеспособной армии и перебросит ее в другое место, Европа рискует стать объектом реальной угрозы.
Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков. По его словам, самым очевидным вариантом развития событий в таком случае является прорыв врагом европейской границы до Калининградской области через страны Балтии.
"Именно в этом направлении Россия будет двигаться в случае падения Украины или навязывания таких условий перемирия, которые позволят РФ освободить свои силы", - подчеркнул он.
России такое наступление необходимо для стабилизации внутриполитической ситуации и шантажа, террора и принуждения к восстановлению экономических отношений, которые для страны-агрессора сейчас крайне необходимы.
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"То есть они будут требовать прекращения огня уже на территории Европы, но на своих условиях, настаивая на восстановлении экономических связей, которые сами же и разорвали, только на более выгодных для себя условиях", - пояснил аналитик.
Угроза нападения России на Европу - что известно
Накануне, как писал Главред, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин сообщил, что Европа должна готовиться к войне с РФ.
Ранее исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов заявил, что ряд лидеров открыто говорят о рассмотрении Европой реальной угрозы со стороны России в ближайшей перспективе.
Недавно также сообщалось, что угроза нападения на Польшу вполне реальна. С таким мнением выступил глава генштаба Веслав Кукула, который отметил, что несмотря на все угрозы, агрессор не решится напасть на хорошо подготовленную страну.
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Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
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