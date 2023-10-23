Путин будет испытывать "Сармат", чтобы достичь перемирия в Украине - Маломуж

На слово Путину Запад уже не верит, поэтому он хочет показать миру испытания ядерного оружия, чтобы продолжать шантаж, считает генерал.

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Путин будет испытывать "Сармат", чтобы добиться перемирия в Украине - Маломуж / Главред

Ядерная эскалация между Западом и Россией рискует выйти на новый уровень. В частности, в НАТО объявили о начале ежегодных ядерных учений, в ответ на что Госдума страны-агрессора России приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А это, соответственно, позволяет РФ проводить ядерные испытания собственного оружия и шантажировать этим мир.

В интервью Главреду экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, для чего Путин решил проводить ядерные испытания, для чего Кремлю нужна наглядная демонстрация "Сарматов", и как на действия РФ будут реагировать другие члены ядерного клуба.

О чем свидетельствует принятие такого закона, и стоит ли ждать от России ядерных испытаний в ближайшее время?

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Это говорит о том, что Россия проигрывает не только на поле боя в Украине, но и в отношениях с бывшими стратегическими партнерами из западных стран. Поэтому РФ переходит к новой модели конфронтации – угрозе использования ядерного оружия, поскольку Россия вышла из соглашения о его нераспространении и ограничении применения. Этим этапом испытаний, о котором уже заявил Путин, он хочет показать, что ядерным потенциалом России являются не только баллистические ракеты, произведенные в 1970-1980 годах, но и новейшие виды вооружения (которые технологически лучше и могут уничтожить любую страну).

Именно этим он пытается шантажировать мир, а для этого нужно показать, что испытываются новые виды вооружений шестого поколения – те, которых фактически ни у кого нет, и в которых у РФ есть приоритет. Поэтому шантажом об испытаниях ядерного оружия, а в перспективе и его применении агрессор может поставить как вопрос о прекращении войны на условиях РФ, так и другие вопросы, связанные с глобальным перераспределением влияния, например, на Ближнем и Среднем Востоке с учетом войны в Израиле. То есть мы видим, что Путин еще раз пытается повысить ставки, но у него нет других аргументов, кроме ядерного оружия.

Испытание ядерного оружия – это один из факторов. Понятно, что на словах Путину никто не верит, поэтому он говорит, что будет использовать конкретные механизмы. Сначала юридические, что и демонстрирует принятие закона, хотя будет придерживаться риторики, согласно которой Россия не будет ни испытывать, ни применять ядерное оружие, но потенциально в случае прямой угрозы РФ может иметь на это право.

Потом уже может дойти и до испытания оружия, которое пугало бы весь мир. Например, испытания "Сарматов" или других ракет, которые недостижимы для ряда систем ПВО и могут нанести колоссальные проблемы каждой стране. Хотя в большинстве случаев, например, испытания "Сарматов" проходили неудачно – ракета падала и фактически не имела перспектив к применению. Другая ситуация – испытание ракеты с двигателем ядерного типа, фактически не имеющего ограничений по нахождению в воздухе, который может пролетать земной шар по несколько раз и нести более высокий ядерный заряд. Эту составляющую Путин тоже стремится показать в процессе испытаний. Пока действовал запрет, он не мог этого сделать. Теперь, с принятием закона, у него появилась такая возможность (даже если она и фейковая). Но с имеющимися в России технологиями шантажировать мир подобным образом совсем трудно. Говоря не только о "Сармате", но и о других видах оружия шестого поколения, поскольку у Путина для этого нет технологических возможностей. Стратегические установки России находятся под прицелом США и остальных государств, которые четко отслеживают не только возможности для испытаний новых видов вооружения России, но и возможности применения. То есть, если Россия будет пытаться разворачивать оружие и тем более делать пуски, то тогда США будут предпринимать контрудары. Путин об этом предупрежден по линии разведки и Пентагона как через руководителей аналогичных структур в РФ, Шойгу и Нарышкина, так и напрямую.

Тем более, что с ядерными системами все не так просто, ведь там нажимается не одна кнопка, а речь идет сначала о комплексе технологических действий, а уже потом – непосредственно пусков. Чтобы это сделать, нужно все это тщательно скрыть и подготовить. Сейчас осуществляется космический мониторинг, радиотехнический, компьютерный, ситуацию отслеживают агентурно, то есть под контролем находятся все ресурсы Российской Федерации. Следовательно, в случае подготовки мер по испытанию, а тем более – применения будут проведены превентивные удары, потому что это будет угрожать не только Украине, но и американцам, европейцам, а в перспективе возможно даже развертывание глобальной войны китайцев и россиян. Эта глобальная война может уничтожить всех. Путин это понимает, но понятно, что он будет использовать эти факты для шантажа мира и действовать последовательно, показывая, что якобы идет по этому пути. Такие аргументы Путин приводит для того, чтобы пугать мир, чтобы страны Запада не поставляли нам, например, те же ATACMS или Taurus, эффективную комплексную стратегическую помощь, самолеты, финансовую помощь. То есть в РФ будут делать все, чтобы не проиграть в войне – затормозить военный процесс, поставить условия для выхода на мир с оккупацией ранее захваченных Россией регионов Украины. Соответственно, это будет хрупкий мир с перспективой постоянной дестабилизации военных действий в отношении Украины и стран Запада.

А как можно объяснить ядерные учения НАТО, о которых стало известно перед принятием документа в РФ? Может ли это означать новую ядерную конфронтацию между НАТО и Россией?

Путин начал ядерную риторику около года назад – еще тогда он ясно заявил о том, что готов применить ядерное оружие. Это не раз подтверждал Медведев, угрожая ударами по Европе и США, в свое время это подтверждал и Лавров. Потому понятно, что страны Запада готовятся к таким сценариям – это логичная схема. Если бы Путин не угрожал на грани фола, и не демонстрировал перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь (а это уже подбрюшье стран НАТО), этого не было бы. Но теперь страны НАТО, предполагая различные сценарии, готовятся к разным вариантам действий. То есть там тоже идет эффективная подготовка и демонстрация того, что будет ответ, чтобы Путин не имел соблазна провести шантаж или тем более – реальные пуски ракет.

Если Россия пересечет черту, насколько НАТО готова ответить?

Как только продолжится подготовка к пускам (а она будет отслеживаться) со стороны, сразу будут контрпуски. Путин об этом знает, поэтому точно не применит ядерное оружие в ближайшее время. Это будет означать его смерть, а он этого очень боится. Я знаю его и его окружение лично, и никто из них не хочет умереть. Если Путин сойдет с ума, начнет кричать, мол, давайте нажимать кнопку, этот приказ никто не будет выполнять, и с Путиным они сами разберутся. Ибо все понимают, что и их, а также их семей и детей не будет.

Как все эти процессы в России и НАТО повлияют на других участников ядерного клуба?

Когда Си Цзиньпин находился в Москве, было четко оговорено, что Россия и Китай реформируют военно-политический союз, что не дало Путину возможности этим союзом прикрыться. Хотя они проводят обучение, у них есть общие интересы, но фактически нет союза. Но главная договоренность заключалась в том, что Россия и Китай не перемещают и, тем более, не применяют ядерное оружие для решения любых проблем, связанных с войной и другими геополитическими вопросами. Это было подтверждено недавно и в Пекине, и Путин не мог этого отрицать. Тем более, что после первой встречи в Москве, когда договоренность была официально обнародована, Путин начал ядерную риторику и движение тактического оружия в Беларусь. Для Си Цзиньпина это был удар под дых. Поэтому Китай готовится к защите на все случаи жизни, в результате чего даже возможны сценарии противостояния с Россией. Поэтому вместо 100 баллистических ракет теперь у него 500. Однако если сравнивать с боевым потенциалом США и РФ, у которых примерно по 1600 ракет, Китай с его 500 ракетами тоже можно считать мощным членом ядерного клуба, потому что этого хватит, чтобы уничтожить полпланеты.

В свое время, шесть лет назад, в Вашингтоне был закрыт международный форум, на котором демонстрировали фильм в онлайн-режиме по моделированию ядерной войны между США и Россией с демонстрацией возможных последствий. Согласно ему, в конце на Земле ничего не остается – ядерные потенциалы двух стран сносят все. Поэтому возможно повторение истории, когда планета будет возрождаться из первоначального строя. Этот фильм видели все лидеры стран-членов ядерного клуба, включая Путина и Си Цзиньпина. И это сдерживающий фактор для всех, потому что все хотят выжить.

Однако уже сегодня политики чаще исходят из формирования новой модели миропорядка с участием стран мира, которые поставят Россию на место. Эту модель мира условно можно назвать Хельсинки-2, потому что настало время выйти на новые правила, завершить войны согласно принципам международного права, а заодно установить новые правила безопасности – полный контроль за ядерными средствами, установление диалога между мусульманским и христианским миром. По этому пути сейчас нужно идти, потому что это выход из войны и глобальной конфронтации. И к этому придут, потому что никто не хочет гибели народов.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955 г., Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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