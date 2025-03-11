"РФ может нанести ракетный удар": Жданов рассказал об угрозе новых обстрелов

Россиянам удалось найти еще один МиГ, однако в его работе есть нюанс.

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Путин не сможет "кошмарить" украинцев как раньше / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Что сказал Жданов:

Россия не может столь же массированно и часто обстреливать Украину

У РФ есть большие проблемы с двигателями и пусковыми установками

Оккупанты уже не применяют фрегаты для нанесения ударов по Украине

Страна-агрессор Россия может снова обстреливать ракетами Украину. Однако ресурсы врага сейчас ограничены, поэтому настолько часто, как раньше, РФ уже не сможет наносить удары по Украине. Это касается и массированности обстрелов.

Рассказал об этом в интервью Главреду военный эксперт полковник запаса Олег Жданов. По его словам, сейчас у противника есть огромные проблемы с ключевыми комплектующими для нанесения ударов.

"Вспомните, еще в ноябре-декабре Путин кошмарил нас МиГ-31: они постоянно поднимались в воздух по одному-два самолета, а мы были вынуждены по всей территории страны объявлять тревогу. Сегодня россияне нашли один МиГ, который смогли завести. Дело в том, что у МиГ-31 одноразовый двигатель после 350 часов работы его выбрасывают и ставят новый. А производство двигателей было прекращено к 2000 году. Так что россиянам надо или по свалкам лазить и восстанавливать старые двигатели и продлевать им ресурс, или больше они ракету Кинжала не поднимут", - отметил он.

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Эксперт также утверждает, что не меньшие проблемы у россиян с пусковыми установками, ведь даже они имеют рассчитанное количество пусков. Например, установка к Искандеру имеет до 50 пусков, а дальше требует ремонта.

"То же касается пусковой установки Калибров. Обратите внимание, что уже российские фрегаты не применяются в ракетных ударах. Максимум - получается подводная лодка или малые ракетные корабли. А там не восемь, а четыре Калибра на борту", - добавил Жданов.

Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Угроза ударов по Украине - последние новости

Недавно Главред писал, что российские оккупационные войска меняют тактику ночных ракетных атак по территории Украины. Как сообщил авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, оккупанты сначала применили ударные дроны "Шахед", а затем выпустили крылатые и баллистические ракеты.

Ранее также появилось предупреждение, что российские оккупанты, вероятно, возобновят массированные ракетные удары по Украине в ближайшее время. Потенциальная угроза атак со стороны России базируется не на экспертных оценках, а на точных разведывательных данных.

Накануне военный обозреватель Денис Попович сообщил, что страна-агрессор Россия будет продолжать обстреливать Украину ракетами и дронами. Кроме того, захватчики даже планируют усилить воздушные атаки.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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