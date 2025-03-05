'Смените Зеленского - будем разговаривать': действительно ли США хочет отставки президента

Эксперт считает, что это "штанговый" вопрос, ведь сразу создается предмет для торга.

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Эксперт объяснил, как сложатся отношения США и Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видеоконференции Зеленского и Трампа

Что сказал Загородний:

Украина должна концентрироваться, чтобы США давали оружие

Вся Европа уже вступилась за Зеленского, Украина имеет право сказать "нет"

По состоянию на март 2025 года отношения между США и Украиной трудно назвать "простыми". На фоне спора в Белом доме с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении военной помощи Украине. Также в СМИ ходили слухи, не хочет ли Трамп, чтобы Зеленский ушел в отставку.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что отношения Киева и Вашингтона все-таки удастся наладить. Он объяснил, как сейчас Украине выстраивать свои действия и риторику в отношении США.

"Мы должны концентрироваться на следующем. Пусть США дают оружие, а отношения тут 25-й вопрос. Ставку делают на сильных. Сильных любят. Если не будет Трамп разговаривать с Зеленским, ничего, если оружие при этом будет давать - это главное", - заявил он в интервью Главреду.

Также Загородний ответил на вопрос, не скажут ли Штаты а-ля "смените Зеленского, мы будем разговаривать только с другим лидером Украины":

"Мы имеем право сказать, что не хотим. Вся Европа уже вступилась за Зеленского. Это "штанговый" вопрос, ведь сразу создается предмет для торга: если оружие будет, тогда заменим Зеленского. А если не будет оружия, то чего мы должны менять Зеленского? Зачем тогда козе баян?", - говорит эксперт.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Смотрите интервью с экспертом Тарасом Загородним:

Осложнение отношений Украины и США - что известно

Как сообщал Главред, во время встречи в Белом доме 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским, бывшим президентом США Дональдом Трампом и сенатором Джей Ди Вэнсом возникла острая перепалка.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении военной помощи Украине. Аналитики ISW объяснили, что таким образом Трамп "раскрыл" города Украины Путину.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский предложил мирный план для завершения войны и выразил готовность сотрудничать с администрацией Трампа. Он также согласился на соглашение, которое предоставляет США доступ к украинским минеральным ресурсам, стремясь укрепить двусторонние отношения.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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