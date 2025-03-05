Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Эксклюзивы

"Смените Зеленского - будем разговаривать": действительно ли США хочет отставки президента

Даяна Швец
5 марта 2025, 12:23
334
Эксперт считает, что это "штанговый" вопрос, ведь сразу создается предмет для торга.
'Смените Зеленского - будем разговаривать': действительно ли США хочет отставки президента
Эксперт объяснил, как сложатся отношения США и Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видеоконференции Зеленского и Трампа

Что сказал Загородний:

  • Украина должна концентрироваться, чтобы США давали оружие
  • Вся Европа уже вступилась за Зеленского, Украина имеет право сказать "нет"

По состоянию на март 2025 года отношения между США и Украиной трудно назвать "простыми". На фоне спора в Белом доме с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении военной помощи Украине. Также в СМИ ходили слухи, не хочет ли Трамп, чтобы Зеленский ушел в отставку.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что отношения Киева и Вашингтона все-таки удастся наладить. Он объяснил, как сейчас Украине выстраивать свои действия и риторику в отношении США.

"Мы должны концентрироваться на следующем. Пусть США дают оружие, а отношения тут 25-й вопрос. Ставку делают на сильных. Сильных любят. Если не будет Трамп разговаривать с Зеленским, ничего, если оружие при этом будет давать - это главное", - заявил он в интервью Главреду.

Также Загородний ответил на вопрос, не скажут ли Штаты а-ля "смените Зеленского, мы будем разговаривать только с другим лидером Украины":

"Мы имеем право сказать, что не хотим. Вся Европа уже вступилась за Зеленского. Это "штанговый" вопрос, ведь сразу создается предмет для торга: если оружие будет, тогда заменим Зеленского. А если не будет оружия, то чего мы должны менять Зеленского? Зачем тогда козе баян?", - говорит эксперт.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Смотрите интервью с экспертом Тарасом Загородним:

Осложнение отношений Украины и США - что известно

Как сообщал Главред, во время встречи в Белом доме 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским, бывшим президентом США Дональдом Трампом и сенатором Джей Ди Вэнсом возникла острая перепалка.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении военной помощи Украине. Аналитики ISW объяснили, что таким образом Трамп "раскрыл" города Украины Путину.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский предложил мирный план для завершения войны и выразил готовность сотрудничать с администрацией Трампа. Он также согласился на соглашение, которое предоставляет США доступ к украинским минеральным ресурсам, стремясь укрепить двусторонние отношения.

Больше важных новостей:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США ВСУ Дональд Трамп военная помощь Тарас Загородний Елена Зеленская новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зима длилась 24 дня: в Киеве наступила метеорологическая весна

Зима длилась 24 дня: в Киеве наступила метеорологическая весна

13:38Украина
РФ выбрала новую цель на востоке: офицер ВСУ назвал направление штурма

РФ выбрала новую цель на востоке: офицер ВСУ назвал направление штурма

13:20Фронт
Военная помощь Украине от США: в The New York Times узнали о решении Трампа

Военная помощь Украине от США: в The New York Times узнали о решении Трампа

12:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 6 марта: Львам - радостное известие, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 6 марта: Львам - радостное известие, Стрельцам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"

После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"

Трамп разозлился и остановил помощь Украине после одной фразы Зеленского – WSJ

Трамп разозлился и остановил помощь Украине после одной фразы Зеленского – WSJ

"Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью

"Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью

Последние новости

13:38

Зима длилась 24 дня: в Киеве наступила метеорологическая весна

13:27

Нужен только 1 секретный ингредиент: шикарный рецепт самого быстрого салата в мире

13:20

РФ выбрала новую цель на востоке: офицер ВСУ назвал направление штурма

12:50

Военная помощь Украине от США: в The New York Times узнали о решении Трампа

12:44

Алек Болдуин думал о суициде после убийства украинки на съемках "Ржавчины"

До прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах ТрампаДо прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах Трампа
12:42

"Не думала, что смогу": Седокова показала, чем лечится после смерти Тиммы

12:39

Кристина Орбакайте удивила заявлением - Пугачева отреагировала моментально

12:23

"Смените Зеленского - будем разговаривать": действительно ли США хочет отставки президентаЭксклюзив

12:16

Война в Украине закончится поэтапно: Клочок раскрыл детали мирного плана ТрампаВидео

Реклама
12:16

БІГОЗБІР.Пробудження превратит ваши тренировки в донаты новости компании

12:14

"Суровая правда": СМИ узнали, как Стармер убедил Зеленского мириться с Трампом

11:55

У Путина сделали заявление о переговорах и назвали "лучшее место их проведения"

11:21

У Трампа провели первые переговоры с Зеленским и заявили о двух просьбах – CNN

11:12

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - трудности, Лошадям - раздражение

11:02

США запретили Британии передавать разведанные Украине - Daily Mail

11:01

ВСУ обхитрили врага в ключевой точке фронта: где захлебнулось наступление РФ

10:42

Планы Китая по отправке военных в Украину: в ССО раскрыли детали

09:55

Макрон и Стармер готовы ехать в США с Зеленским: в чем цель визита

09:52

Россияне взбунтовались против путиниста Киркорова - что случилось

09:45

Трамп объявил о "сигналах про мир" от РФ: у Зеленского сделали заявление

Реклама
09:33

Остановка помощи США: в ISW объяснили, как Трамп "раскрыл" города Украины Путину

09:22

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

ВСУ отбросили оккупантов в двух областях: детали от DeepState

08:30

"Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью

08:25

"Стать Маугли": Алан Бадоев без ничего сделал странное заявление

08:22

Су-35 России "атаковал" воздушное судно Франции: Париж сделал жесткое заявление

08:10

Почему американцы никогда не перестанут подыгрывать россиянаммнение

08:03

Зеленский сорвал план Трампа-Путинамнение

07:40

Трамп хочет "лучшую сделку": параметры договора о недрах Украины могут изменить

07:10

Где 3 различия между девушками: только люди со "зрением орла" угадают за 33 секунды

07:01

Трамп в Конгрессе сделал заявление о войне в Украине и письме от Зеленского

05:55

Почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна": учительница ошарашила ответомВидео

05:35

Загадка для самых гениальных: найдите девушку среди фламинго за 9 секунд

05:03

Цветы в вазе будут свежими в разы дольше: какие 2 кухонные вещи добавить в водуВидео

04:30

Пять ошибок, которые "убивают" авто: важное предупреждение для водителей

04:00

Как убрать затхлый запах из шкафа: действенный лайфхак для свежести

03:30

Есть ли угроза отказа от Запорожья и Херсона: прогноз требований США к Украине

02:56

Гороскоп на завтра 6 марта: Львам - радостное известие, Стрельцам - сюрприз

02:24

Тест на IQ: нужно найти человека среди статуй за 5 секунд

01:59

Садоводы призывают положить шелуху чеснока на кусты клубники: зачем это нужно

Реклама
01:30

Убежденный холостяк Клопотенко признался, какая женскую черту считает проблемной

01:15

В Берлине пообещали предоставить Украине 3 млрд евро, которые блокировал Шольц

04 марта, вторник
23:56

"Собираются найти меня": Гленн жалуется на тысячи угроз после вопроса ЗеленскомуВидео

23:53

РФ атаковала Украину дронами: часть Одессы осталась без света, воды и тепла

23:16

Почему мухи любят виться вокруг людей: ветеринары дали интересный ответ

22:53

РФ для "галочки" рвется на правый берег Херсонщины: в ОВА раскрыли план врага

22:52

Предательница Лорак публично обратилась к дочери жениха - что случилось

22:32

После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"

22:11

"Не он его придумал": дизайнер одежды Зеленского высказалась о скандале в США

21:50

США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых: СМИ назвали точную дату

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять