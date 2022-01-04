Соратник гриппа: что будет с коронавирусом в Украине в 2022 году

В 2022 году коронавирус может стать похожим на сезонный грипп / Reuters

2021 год стал переломным в борьбе с пандемией коронавируса в связи с тем, что в Украине и мире начали активно вакцинировать людей. Однако в Украине процесс вакцинации, несмотря на изобилие вакцин, даже спустя год проходит не так активно, как хотелось бы.

Но массовая вакцинация от COVID-19 лишь частично сумела помешать росту заболеваемости и смертности от штамма Дельта, который активно себя проявил в минувшем году. Как следствие, в Украине дважды вводили локдаун, а количество заболевших увеличивается с немыслимой скоростью каждый день.

Главред решил узнать у экспертов о том, что будет с эпидемией коронавируса в 2022 году и когда она пойдет на спад, а также о том, стоит ли в будущем году рассчитывать на послабления или полную отмену карантинных ограничений.

Алла Мироненко Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского

Скорее всего, уже в 2022 году коронавирус может пойти на спад. Ведь любая эпидемия не длится вечно. Чем больше людей перенесли болезнь, привились, тем меньше остается тех, кто еще не сталкивался с возбудителем и мог бы заболеть.

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Повторно заболевших не так много, кроме того, нужно учитывать, что далеко не все случаи заболевания были учтены статистикой, потому как лабораторно заболевание было подтверждено не у всех - у кого-то нет сил и средств добраться до лаборатории, у кого-то не было тяжелого течения и т.д.

Омикрон, который уже появился в Украине, не вызывает такого же тяжелого течения, как у Дельты или британского штамма. Это означает, что возможно увеличение количества новых случаев за счет тех, кто пока не болел. Тяжесть течения болезни у большинства не будет требовать госпитализации, соответственно, медицинская система вполне может с этим справиться.

Сейчас все идет к тому, что если появляется новый возбудитель, потом его адаптационные возможности позволяют приспособиться и не вызывать тяжелого течения, становясь сезонным возбудителем. Таких у нас уже очень много и коронавирус может стать еще одним.

Коронавирус уже никуда не исчезнет. У нас было 5 штаммов коронавируса, которые вызывали респираторную болезнь, которая не была тяжелой и не требовала госпитализаций. Омикрон может стать одним из них.

Но карантинные ограничения далеко не всегда связаны с тем, что происходит с возбудителем. Когда весной 2020 года все закрывали и было мало больных, это происходило не столько из-за течения болезни и вируса, а из-за испуга. Потому карантин зависит от тех, кто принимает решения. Если будет меньше тяжелых больных и больницы не будут перегружены, я не вижу причин для введения жестких мер. В конце-концов, мы же не вводим таких мер из-за гриппа.

Будут ли в следующем году сохраняться ограничения по ношению масок сейчас неизвестно. Возможно, кому-то хочется, чтобы покупали маски или делали ПЦР-тесты, ведь многие открыли на этом свой бизнес. Цели у всех разные и для кого-то это может быть желание зарабатывать, а для кого-то - целесообразность с точки зрения населения, и обе эти цели могут не совпадать.

При гриппозных пандемиях, которые произошли в 2009-2010 году и до этого происходили в прошлом столетии, никто не закрывал континенты и принудительно не надевал маски. Обычно такие пандемии шли своим чередом и заканчивались через два года. Коронавирус также закончится, но, возможно, не за два года, а учитывая наличие нескольких вакцин, которые защищают от госпитализаций и летальности, есть вероятность, что весна и осень 2022 года будут последними всплесками коронавируса. Но судя по тому, что Омикрон не вызывает тяжелого течения и все быстро поправляются, пандемия уже идет к завершению.

Екатерина Амосова Врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель Медицинского центра Амосовой

Омикроном дело не закончится и в будущем у нас будут продолжать появляться новые варианты вируса SARS-Cov-2. Значительная часть западных экспертов еще год назад утверждала, что эрадикация вируса, то есть его полное исчезновение и возвращение к нормальной жизни должны были произойти к 2022 году.

Как видим, этот прогноз уже не сбылся. Теперь становится все более очевидным, что на смену пандемии придет эндемия - сохранение присутствия вируса в регионах с низкой интенсивностью циркуляции и значительно меньшими заболеваемостью, потребностью в госпитализации и летальностью за счет образования значительной прослойки защищенных от заражения или тяжелого течения болезни после перенесенной болезни и вакцинации.

На этом фоне время от времени возможно появление локальных вспышек и эпидемий, то есть неожиданного резкого и значительного увеличения числа новых случаев в определенном регионе, но не с таким массовым поражением людей и высокой смертностью, как во время пандемии.

Если вспомнить историю пандемий, то эрадикации удалось добиться только относительно оспы - все остальные вирусные заболевания стали эндемичными.

Опыт 2021 года показал нам и недостижимость коллективного иммунитета. Это было обусловлено двумя вещами - во-первых, появлением Дельты с ее значительно большей заразностью в сравнении с уханьским вирусом, и, во-вторых, отказом от вакцинации значительной части населения стран, где вакцины стали широко доступны ещё в начале 2021 г. Поэтому в мире фокус с достижения коллективного иммунитета сместился на предотвращение тяжелого и смертельного течения ковида путем вакцинации и более эффективного лечения.

В связи с этим вырисовывается логическая цепочка, согласно которой пандемия закончится, когда ковид станет эндемичным, в виде отдельных локальных вспышек. Это случится, если/когда можно будет обходиться без локдаунов и снять другие ограничения, а это можно будет сделать, если удастся уменьшить нагрузку на больницы. В свою очередь, нагрузка на больницы уменьшится, если мы будем болеть ковидом меньше или же легче, а это возможно только при условии массового вакцинирования и наличия новых эффективных противовирусных препаратов (прежде всего, таблетированных), которые будут доступны каждому для применения на дому.

В 2022 году шанс на снятие ограничений появляется, но этот шанс для каждой страны - разный. То есть глобально это вряд ли произойдет, однако в хорошо вакцинированных странах с дисциплиной относительно масок и доступом к новым противовирусным препаратам это вполне вероятно.

Учитывая мобильность людей, в эти благополучные страны вирус будет продолжать завозиться из стран с плохой эпидситуацией (вроде Украины, стран Африки и Латинской Америки). Более того, пока в странах будет продолжать активно циркулировать вирус, будут появляться и новые дельты с омикронами. Поэтому ВОЗ и призывала США не вводить третьи и четвертые бустерные дозы, а направить имеющиеся вакцины в бедные страны, чтобы охватить их вакцинацией, но "вакцинный национализм" непобедим.

Кроме того, введение ограничений зависит и от экономических причин. Например, Украина не может позволить себе локдауны с выплатой из бюджета компенсаций людям, которые вынуждены прекратить работать. Плюс есть политическая подоплека – в частности, недовольство ограничениями людей в ряде западных стран, которое в Украине пока не приобрело столь серьезных масштабов.

Вероятно, опыт 2021 года позволит в 2022 году не распространять ограничения на закрытие школ, как минимум, начальных. Ведь дети болеют ковидом значительно более легко, чем взрослые, и "удаленка" наносит непоправимый вред их дальнейшему развитию. К тому же, теперь есть вакцины с 5+ лет.

Когда именно ковид станет эндемичным, зависит от многих факторов. В частности, силы и длительности имунной защиты после инфекции и вакцинации, заразности новых вариантов вируса и паттернов поведения людей в популяции. Я имею в виду общительность и дисциплинированность, например, в отношении ношения масок и самоизоляции при появлении первых признаков инфекции.

Вероятно, ковид с нами надолго, и от страха и отрицания нам пора перейти к принятию, вместе с определенными ограничениями.

Святослав Протас Бывший главный санитарный врач Украины (2014-2016 гг.)

На вопрос о том, что будет дальше с коронавирусом сейчас не ответит никто, кроме самого коронавируса. Из тех данных, что есть на данный момент, в среднем отмечается полторы-две мутации в месяц, однако не каждая из этих мутаций способствует изменению основных свойств, которые влияют на его заразность, тяжесть течения болезни. Наиболее яркий пример - это штамм Дельта, который спровоцировал очередную вспышку заболеваемости и смертности по всему миру.

Штамм Омикрон, о котором стало известно недавно и в отношении которого еще нет достаточной информации, реально не вызывает очередного всплеска заболеваемости. Поэтому гипотетически можно говорить о том, что коронавирус становится в ряд с другими штаммами сезонных заболеваний.

Это наиболее вероятный сценарий в дальнейшей истории вируса. То есть он будет циркулировать каждый год, наряду с другими острыми респираторными заболеваниями (их сейчас уже около 20), но летальных последствий, скорее всего, не будет. Хотя не исключено, что в течение года может появиться новый штамм, но не только коронавируса, но и гриппа, циркуляции которого не было последние два года. Грипп - это также агрессивный вирус, который мутирует. Ранее уже были известны штаммы с пандемическим потенциалом (например, свиной грипп в 2009 году).

Уровень готовности системы здравоохранения, причем не только в Украине, но и во всем мире, существенно вырос из-за пандемии. Также, как и уровень гигиенической культуры и безопасного поведения граждан. Безусловно, не стоит на месте и фармацевтическая промышленность, которая пытается разрабатывать в срочном порядке иммунобиологические препараты (вакцины) и догонять те мутации, которым подвергается вирус.

Поэтому в комплексе мир сегодня готов к любым случаям. Конечно, еще есть над чем работать — системно многое не сделано. В частности, не готовятся специалисты, нет работы в очагах эпидемии, не работает принцип "заболел - сиди дома", что способствует резкому увеличению заболеваемости и заставляет страны идти на непопулярные и экономически неоправданные шаги - локдауны.

Все директивы ЕС и здравый смысл говорят о том, что минимизировать риски можно только путем воздействия на источник возникновения инфекции. В случае коронавируса носителем является человек. Соответственно, все мероприятия должны строиться на том, чтобы выявлять и изолировать источники инфекции. Но вместо того, чтобы изолировать больных в разных странах мира, включая Украину, изолировали здоровых, чем фактически парализовывали экономику.

Однако говорить о том, что в 2022 году мы полностью забудем про коронавирус также рано. Потому что о нем мы будем вспоминать каждую осень и весну, также, как ранее о гриппе.

Украина приближается к тому, что большинство населения в тот или иной способ уже сталкивалась с возбудителем, и уже есть определенный уровень иммунизации населения, но и сам вирус на месте также не стоит, адаптируется и старается обходить защиту.

Впрочем, таких масштабов смертности и заболеваемости, как в течение двух прошлых лет в ближайшее время вероятно уже не стоит ожидать. За исключением серьезных мутаций, которые существенно изменят геномную структуру возбудителя, то есть если на него перестанут влиять вакцины и естественный иммунитет после выздоровления, но и на это шансы не слишком велики.

Безусловно, возможна цикличность, ведь мы видим, что каждые 10 лет появляется новый агрессивный штамм. Но какой эта цикличность будет сейчас — 2-3 года или 10 точно сказать пока что нельзя. Тем не менее, в ближайший год этой угрозы ожидать не стоит, но стоит быть готовым и помнить о ключевых принципах противодействия вирусу и соблюдать их.