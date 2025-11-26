Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

Руслана Заклинская
26 ноября 2025, 22:05
43
ПДД четко объясняют, когда водитель обязан остановиться, а когда это опасно.
Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай
Можно ли ехать на желтый / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Чем отличается желтый сигнал от желтого мигающего
  • В каком случае водитель обязан остановиться
  • Есть ли исключения, когда можно продолжить движение на желтый сигнал

Вопрос о том, можно ли продолжать движение на желтый сигнал светофора часто вызывает споры среди водителей. Чтобы дать точный ответ, необходимо обратиться непосредственно к положениям Правил дорожного движения Украины.

Главред узнал, в каком случае разрешено проезжать на желтый.

видео дня

Что означает желтый сигнал светофора

Согласно пункту 8.1 ПДД, регулирование дорожного движения осуществляется с помощью дорожных знаков, разметки, оборудования, светофоров и регулировщиков. Пункт 8.7.3 содержит четкие значения сигналов светофора. Зеленый разрешает движение, тогда как желтый сигнал запрещает движение и предупреждает о следующей смене сигналов.

Вместе с тем желтый мигающий сигнал имеет другое назначение - он разрешает движение и указывает на наличие нерегулируемого опасного перекрестка или пешеходного перехода. Красный сигнал традиционно запрещает движение в любом его варианте, в том числе мигающий.

В каком месте водитель обязан остановиться на запрещающий сигнал

В пункте 8.10 ПДД уточняется, где именно водитель должен остановиться в случае запрещающего сигнала. Это может быть стоп-линия, знак 5.69 "Стоп", железнодорожный переезд, светофор, пешеходный переход или перед пересекаемой проезжей частью, если другие ориентиры отсутствуют. Важно, чтобы такая остановка не создавала угрозы или препятствий пешеходам.

Однако правила содержат и важное исключение. Пункт 8.11 ПДД предусматривает, что водителям разрешается продолжить движение на желтый сигнал, если остановка в определенном месте потребует экстренного торможения. В таком случае водитель может проехать дальше, при условии, что это безопасно и не создает аварийной ситуации для других участников движения.

Итак, хотя желтый сигнал светофора в целом означает запрет движения, в определенных ситуациях законодательство позволяет водителям продолжить движение без нарушения ПДД, если экстренное торможение может быть опасным.

Когда желтый мигающий разрешает движение

Однако правила содержат и важное исключительное положение. Пункт 8.11 ПДД предусматривает, что водителям разрешается продолжить движение на желтый сигнал, если остановка в определенном месте потребует экстренного торможения. В таком случае водитель может проехать дальше, при условии, что это безопасно и не создает аварийной ситуации для других участников движения.

Итак, хотя желтый сигнал светофора в целом означает запрет движения, в определенных ситуациях законодательство позволяет водителям продолжить движение без нарушения ПДД, если экстренное торможение может быть опасным.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

В каких случаях водитель может не останавливаться на желтый сигнал

Самым важным является пункт 8.11 ПДД. Он отмечает, что водителю разрешается продолжить движение на желтый сигнал, если он не может без экстренного торможения остановить транспортное средство в определенном пунктом 8.10 месте.

Иными словами, если торможение создаст опасность, является резким и может привести к ДТП, то водитель имеет право продолжить движение, но только при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

Считается ли проезд на желтый сигнал нарушением

Проезд на желтый сигнал светофора считается нарушением, ведь желтый сигнал запрещает движение и предупреждает об изменении светофорных фаз. Именно так определено в пункте г) п. 8.7.3 Правил дорожного движения. Поэтому, если водитель имеет возможность остановиться в установленном месте без риска для себя и других участников дорожного движения, он обязан это сделать.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Правила дорожного движения (ПДД)

Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто ПДД правила дорожного движения автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

22:14Мир
Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:33Украина
Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзал

Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзал

Последние новости

23:55

Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

23:35

Страховой стаж под угрозой: названо главное условие для трудовых книжек

23:28

Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

23:13

Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

22:52

Динамо сыграет против Омонии без ключевых игроков - кто не поможет команде

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалкахТрампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках
22:40

"У нее проблемы": мама предательницы Наташи Королевой рассказала правду о дочери

22:37

"Не будет шанса на выживание": названа главная опасность "мирного плана" США

22:15

Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

22:14

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известноВидео

Реклама
22:05

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

21:59

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминанийВидео

21:33

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:31

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

21:06

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:05

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

21:01

Силы ВСУ могут разместить в одной из стран НАТО: неожиданный прогноз

21:00

Могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе - священник расставил точки над "і"Видео

20:57

"Я сдохла": Седокова устроила показательную истерику на камеру

20:43

От мороза до +20: какой будет погода в ближайшее время

20:19

Раскрыт секрет экономии на отоплении: все дело в простой хитрости с радиаторомВидео

Реклама
20:13

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

19:59

Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать с орехом до наступления морозовВидео

19:48

"Я не сомневаюсь": раскрыто, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

19:21

Партия "ЕС" выступила против ЕС: у Порошенко Евросоюз назвали угрозой государственному суверенитету Украины

19:19

Не на Крещение: как и когда на самом деле Леся Украинка заболела туберкулезомВидео

19:11

Мир "в обмен" на территории: Украина определила "красные линии" для переговоров

19:10

"Пленки Ушакова": кто слил разговормнение

18:57

"Мой муж с другой женщиной": Денисенко сделала откровение о браке с Фединчиком

18:57

До 10 часов без электричества: новый график отключения света на 27 ноября

18:46

Регион в опасности, РФ стягивает силы на Днепропетровское направление - военный

18:43

"Не сталкивались с таким с 2022 года": офицер раскрыл детали боев за Покровск

18:27

Переговоры Зеленского с Трампом: в ОП назвали главные "чувствительные вопросы"

18:25

"Трампу фиолетово на Украину": дипломат назвал истинную причину появления "плана мира"

18:01

Гороскоп на Рождество 2025: что ждет знаков зодиака в праздничный день

17:41

Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель

17:23

"Не может быть речи": в РФ нагло ответили на вопрос об уступках на переговорах

17:06

"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

17:00

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствияФотоВидео

16:44

Как избежать скольжения обуви на льду: простой лайфхак с подручными средствами

16:30

Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

Реклама
16:29

РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

16:27

"До весны не дотянем": появился мрачный прогноз насчет завершения войны

16:18

Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

16:17

Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

16:08

Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолженияВидео

15:57

Россия под массированной атакой дронов: Генштаб раскрыл последствия

15:39

Как избавиться от сырости и конденсата на окнах: простые советы, которые действительно работают

15:28

40-летняя звезда "Фабрики звезд" беременна первенцем

14:45

В России нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополя"

14:43

"Соврала": Елена Кравец намекнула на развод после 23 лет брака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять