Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

ПДД четко объясняют, когда водитель обязан остановиться, а когда это опасно.

Можно ли ехать на желтый / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Чем отличается желтый сигнал от желтого мигающего

В каком случае водитель обязан остановиться

Есть ли исключения, когда можно продолжить движение на желтый сигнал

Вопрос о том, можно ли продолжать движение на желтый сигнал светофора часто вызывает споры среди водителей. Чтобы дать точный ответ, необходимо обратиться непосредственно к положениям Правил дорожного движения Украины.

Главред узнал, в каком случае разрешено проезжать на желтый.

Что означает желтый сигнал светофора

Согласно пункту 8.1 ПДД, регулирование дорожного движения осуществляется с помощью дорожных знаков, разметки, оборудования, светофоров и регулировщиков. Пункт 8.7.3 содержит четкие значения сигналов светофора. Зеленый разрешает движение, тогда как желтый сигнал запрещает движение и предупреждает о следующей смене сигналов.

Вместе с тем желтый мигающий сигнал имеет другое назначение - он разрешает движение и указывает на наличие нерегулируемого опасного перекрестка или пешеходного перехода. Красный сигнал традиционно запрещает движение в любом его варианте, в том числе мигающий.

В каком месте водитель обязан остановиться на запрещающий сигнал

В пункте 8.10 ПДД уточняется, где именно водитель должен остановиться в случае запрещающего сигнала. Это может быть стоп-линия, знак 5.69 "Стоп", железнодорожный переезд, светофор, пешеходный переход или перед пересекаемой проезжей частью, если другие ориентиры отсутствуют. Важно, чтобы такая остановка не создавала угрозы или препятствий пешеходам.

Однако правила содержат и важное исключение. Пункт 8.11 ПДД предусматривает, что водителям разрешается продолжить движение на желтый сигнал, если остановка в определенном месте потребует экстренного торможения. В таком случае водитель может проехать дальше, при условии, что это безопасно и не создает аварийной ситуации для других участников движения.

Итак, хотя желтый сигнал светофора в целом означает запрет движения, в определенных ситуациях законодательство позволяет водителям продолжить движение без нарушения ПДД, если экстренное торможение может быть опасным.

Когда желтый мигающий разрешает движение

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

В каких случаях водитель может не останавливаться на желтый сигнал

Самым важным является пункт 8.11 ПДД. Он отмечает, что водителю разрешается продолжить движение на желтый сигнал, если он не может без экстренного торможения остановить транспортное средство в определенном пунктом 8.10 месте.

Иными словами, если торможение создаст опасность, является резким и может привести к ДТП, то водитель имеет право продолжить движение, но только при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

Считается ли проезд на желтый сигнал нарушением

Проезд на желтый сигнал светофора считается нарушением, ведь желтый сигнал запрещает движение и предупреждает об изменении светофорных фаз. Именно так определено в пункте г) п. 8.7.3 Правил дорожного движения. Поэтому, если водитель имеет возможность остановиться в установленном месте без риска для себя и других участников дорожного движения, он обязан это сделать.

