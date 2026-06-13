Мало кто задумывается: может ли зарядка телефона в авто 'убить' аккумулятор

Вы узнаете:
- Безопасно ли заряжать телефон от автомобиля
- Когда аккумулятор автомобиля может начать разряжаться
Сейчас трудно представить жизнь без телефона. Он помогает поддерживать связь, развлекаться и даже найти нужный путь, однако его нужно часто заряжать. Для этого многие люди подключают специальный кабель к автомобилю, но можно ли так делать?
Главред решил разобраться, стоит ли заряжать телефон в машине.
Рассчитан ли аккумулятор автомобиля на зарядку телефона
Во время зарядки телефона в автомобиле с запущенным двигателем генератор заряжает аккумулятор автомобиля, постоянно преобразуя механическую энергию в электрическую, пишет SlashGear.
Поскольку генератор фактически работает как двигатель, обычно энергии хватает для поддержания как электрических компонентов автомобиля, так и смартфона.
Как правильно заряжать телефон в автомобиле
Чтобы телефон правильно заряжался, нужно соблюдать определенные правила. В частности, следует использовать надежный зарядный кабель, продаваемый производителем смартфона.
Также важно убедиться, что кабель в хорошем состоянии и не имеет никаких повреждений.
"Если вы используете автомобильное зарядное устройство USB, избегайте дешевых или низкокачественных, поскольку они могут вызвать проблемы с вашим телефоном и электрической системой автомобиля", — говорят эксперты.
Нужно ли запускать двигатель во время зарядки телефона
Аккумулятор автомобиля имеет значительно больше энергии, чем аккумулятор смартфона. Большая емкость означает, что даже когда двигатель выключен, в аккумуляторе автомобиля достаточно энергии для зарядки смартфона.
Когда аккумулятор автомобиля может разрядиться
Поскольку генератор не работает, когда двигатель выключен, аккумулятор автомобиля не заряжается. Поэтому зарядка телефона в течение длительного времени может привести к разрядке аккумулятора.
"Хотя это не должно быть проблемой для большинства транспортных средств, если аккумулятор вашего автомобиля уже старый или слабый, у вас могут возникнуть проблемы при запуске двигателя", — отметили специалисты.
Почему телефон не заряжается после выключения двигателя – видео:
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Об источнике: SlashGear
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