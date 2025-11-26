Укр
Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель

Дарья Пшеничник
26 ноября 2025, 17:41
97
По словам эксперта, большинство водителей несправедливо обходят стороной этот подержанный автомобиль.
Скотти Килмер, Toyota Camry Solara
Механик назвал самое надежное подержанное авто / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Главное из новости:

видео дня
  • Скотти Килмер назвал Toyota Camry Solara недооцененным и очень надежным авто
  • Модель сочетает выносливость Camry и доступную цену на вторичном рынке

Известный в США автомеханик и популярный YouTube-блогер Скотти Килмер обратил внимание на модель, которую, по его убеждению, покупатели подержанных авто часто обходят зря. Речь идет о Toyota Camry Solara - автомобиле, который эксперт назвал одной из лучших находок на вторичном рынке.

Как отмечает сайт Avtomob, Solara сочетает техническую надежность классической Toyota Camry с более спортивным дизайном купе или кабриолета. Модель выпускалась с 1998 по 2009 год и за это время успела зарекомендовать себя как чрезвычайно выносливая.

Килмер подчеркивает, что эти авто способны служить десятилетиями без серьезных проблем. Он привел пример своего знакомого, который приобрел Solara за 5 500 долларов с пробегом около 100 тысяч километров.

Даже после ДТП машину удалось без труда восстановить, и сегодня она уже имеет более 140 тысяч километров пробега и продолжает исправно работать.

По словам эксперта, именно такая выносливость и простота в обслуживании делают Toyota Camry Solara одним из самых выгодных предложений для тех, кто ищет надежное авто за умеренную цену.

Другие модели Toyota, которые тоже славятся надежностью

Toyota Corolla уже много лет удерживает статус одного из самых надежных автомобилей бренда. Она без проблем выдерживает большие пробеги, редко нуждается в серьезном ремонте и остается доступной в обслуживании, что делает ее популярной среди тех, кто ищет проверенный временем вариант.

Среди кроссоверов особенно выделяется Toyota RAV4. Модель известна крепкой подвеской, выносливым полным приводом и стабильной работой даже после многих лет эксплуатации. Именно поэтому более старые поколения RAV4 до сих пор активно используют и высоко ценят на вторичном рынке.

Для тех, кому нужен просторный и долговечный автомобиль, хорошим выбором остается Toyota Highlander. Он сочетает комфорт, ресурсные двигатели и надежную трансмиссию, благодаря чему способен служить владельцам десятилетиями без существенных проблем.

Интересное по теме:

О персоне: Скотти Килмер

Скотти Килмер - известный американский автомеханик, который получил известность благодаря своему YouTube-каналу. Он имеет более 50 лет опыта работы с автомобилями, а его канал насчитывает более 5 миллионов подписчиков. На своем канале Скотти делится советами по ремонту и обслуживанию автомобилей, делает обзоры автомобилей, дает советы по выбору подержанных авто и раскрывает различные автомобильные лайфхаки. Он известен своими прямолинейными и часто противоречивыми высказываниями, а его советы базируются на многолетнем опыте работы с различными марками и моделями авто. Скотти Килмер является признанным экспертом по автомобилям Toyota.

Трамп назвал "главную уступку" России в мирных переговорах

10:55

Блэкауты никуда не исчезнут: специалист дал неутешительный прогноз по свету после войны

10:46

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

