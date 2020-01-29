Харли Квинн: потрясающая история любимой психопатки Джокера

Харли Квинн / DC Comics

Едва ли кто из всей тьмы-тьмущей персонажей DC Comics совершил более впечатляющий рывок в плане популярности, чем обаятельная ненормальная девушка Харли Квинн (она же Харлин Квинзель).

В стратосферу поп-культуры из страты фанатов комиксов, тут сомнения нет, ее вознесла многострадальная и, по итогу, все равно неудачная экранизация серии Отряд Самоубийц (2016 год, режиссер Дэвид Эйр), где роль Квинн исполнила очаровательная австралийка Марго Робби. В общем, с тех пор тысячи девушек, наверняка, оголтело гуглили что-то типа Харли Квинн макияж, Харли Квинн костюм, Харли Квинн макияж, Харли Квинн тату, Харли Квинн картинки.

А в 2019-м Робби вернется к этой роли в новом фильме от Warner Bros. Pictures и DC Films – Хищные птицы (в украинском прокате - Хижі пташки Та фантастична Харлі Квін).

Однако, обо всем по порядку.

Харли Квинн как персонаж

У этого персонажа довольно-таки необычная история. В том смысле, что она была придумана не для комикса, а для мультсериала 1992 года о Бэтмене (запущенного после успеха дилогии Тим Бертона о Темном рыцаре с Майклом Китоном в главной роли), которым занимались Пол Дини и Брюс Тимм. Для серии "Услуга Джокеру" понадобился проходной негативный персонаж, который должен был выпрыгнуть из торта, вместо, собственно, Джокера, и взять в заложники нескольких копов. Так и придумали персонажа Харлин Квинзель (Harleen Quinzel), она Харли Квинн. Имя было выбрано было по созвучию со словом "арлекин" (хотя по итогу из торта все равно "заставили" прыгать Джокера).

Интересно, что изначальная идея персонажа в процессе работы довольно сильно изменилась. Сперва художники хотели сделать этакую гангстершу – с глазами, вечно упакованными в темные очки, беспрекословно подчиняющуюся Джокеру. Но потом появилась мысль нарисовать хрупкую и миловидную героиню, любящую отмачивать шутки по поводу и без.

Свою роль сыграло и то, что в немалой степени образ и характер Харли списали с актрисы Арлин Соркин, подруги шоураннера Пола Дини, игравшую роль шута в сериале "Дни Нашей Жизни". Она, к слову, подарила персонажу и свой голос. Сама актриса, к слову, считает, что на образ Харли сильно повлияли образы подружек-помощниц из гангстерских фильмов с Джеймсом Кегни из кинофильмов о ганстерах и Аделаиды из легендарной музыкальной мелодрамы "Парни и куклы" 1955 года.

Харли очень быстро пошла, что называется, в народ, и начала набирать популярность в среде гиков. В комиксах она дебютировала на страницах The New Batman Adventures #12 1993 году. В этом комиксе она работала на пару с известной суперзлодейкой Ядовитым плющом и боролась против Бэтгерл, а сам Бэтмен в сюжете вовсе не участвовал.

Но реальным прорывом стал комикс-бестселлер Mad Love, вышедший годом позднее. Он рассказывал историю становления Квин и ее сумашедшей любви к Джокеру.

Однако, эти и все следующие в ближайшие пять лет появления Харли в комиксах считаются побочными. Лишь с Batman: Harley Quinn, который поступил в продажу в октябре 1999-го, персонажа вписали в канон DC Comics.

Поскольку тема любви к Джокеру - центральная для Харли как для персонажа, остановимся на ней чуть подробнее.

История Харли Квинн и Джокера

Итак, доктор Харлин Квинзел, молодая и умная девушка-психиатр, проходя практику в легендарной больнице Аркхэм, влюбилась в Джокера. Даже до того, как окончательно превратиться в Харли Квинн, она неоднократно помогала возлюбленному в побегах из лечебницы. Когда Бэтмен в очередной раз поймал Джокера, избил и вернул в Аркхэм совершенно измочаленным, девушка окончательно дала волю безумию, надела черно-красный арлекинский костюм, нанесла шутовской грим и официально стала соратницей своего любимого.

Читайте такжеТоп-10 лучших комиксов, изданных в Украине в 2019-мПонятно, что счастливым и здоровым такой роман не мог никак. Пожалуй, можно сказать, что отношения Джокера и Харли Квинн – самых больная и безумная любовная история в комиксах. Клоун-принц преступного мира большую часть времени относился к девушке просто мразотно и постоянно использовал в своих грязных планах. Но Джокер по-своему, по извращенному, любит Харли, считает ее своей слабостью. Потому несколько раз едва не убил. Особенно он злится, когда Харли искрометно и куда лучше него шутит – потому как Джокер считает себя первейшим комиком Готэма и окрестностей.

Справедливости ради, Харли вовсе не была безропотной рабыней Джокера. Она много раз бросала и уходила на вольные хлеба. Даже покидала главную сцену всей бэтмениады – город Готэм вместе с той же Ядовитым Плющом. В целом, Харли хоть и сумасшедшая, но не настолько безумная, как Джокер. Однажды она даже добровольно сдалась в руки правосудия и позволила себя заточить в Аркхэм - чувствуя, что ей нужна помощь психиатров.

В отдельных случаях Харли даже помогала злейшему врагу Джокера – Бэтмену. К примеру, когда Квинн в очередной раз "чалилась" в той же лечебнице, ее похитила Чревовещательница (Пейтон Райли) — злодейка, страдающая от раздвоения личности, разговаривающая с деревянной марионеткой. Харли отказалась выполнять ее приказы – потому что уважала оригинального Чревовещателя (Арнольда Вескера), который много времени утешал и развлекал ее, когда Джокера не было рядом. Квинн помогла Бэтмену поймать Чревовещательницу, и в ответ Темный рыцарь помог ее освобождению из лечебницы — вполне легальному.

После того, как комиксная вселенная DC была в очередной раз перезагружена в 2011 и получила название New 52, история происхождения Харли Квинн, как и остальных персонажей, была изменена. Она по-прежнему психиатр и влюбляется в Джокера в Аркхэме и помогает ему совершить побег. Но тот повел ее на химзавод и швырнул в котел с кислотой - чтобы девушка изменилась аналогично ему. После кожа Харли неестественно побелела, а рассудок пострадал практически неотвратимо.

В последние годы в комиксах Квинн становится девушкой все более сильной и независимой. От Джокера как минимум. Даже однажды отмутузила его до полусмерти и заявила: "Все, хватит". Даже любопытно, что придумают для них авторы дальше. И какой окажутся версии Харли Квин 2019 и Харли Квин 2020.

Образ Харли Квинн

У Харли вовсе отсутствуют суперсилы, но она очень тренированная и выносливая девушка — гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Ей без видимых проблем даются сложнейшие акробатические приемы и трюки (она в прошлом - перспективная гимнастка). Кроме того, Квинн великолепно и мощно расправляется с противниками тяжелым молотом или с увесистыми пистолетами.

Кроме того, Харли дружит с Ядовитым Плющом (настоящее имя Памела Лилиан Айсли) – великолепная ученая-химик, а та – мало того, что снабжает ее андидотами практически к любым ядам и токсинам, так еще и "раскачала" уколами и без того неслабую ловкость и силу Харли.

Ядовитый плющ и Харли Квинн / DC Comics

За свою комиксовую жизнь Харли успела поучаствовать во множестве значимых событий. Она успела умереть и воскреснуть (впрочем, это не что-то из ряда вон – большинство персонажей DC Comics через это прошли). Квинн, помимо всего прочего, едва было присоединилась к амазонкам, пройдя через изматывающие тренировки под контролем, как она думала, богини Афины Паллады (но та оказалась, конечно, суперзлодейкой).

Читайте такжеДень Бэтмена 2019: история Темного рыцаря и лучшие комиксы о немПозже она встретила настоящую богиню Афину. Талия (естественно, не наследница Рас аль Гула, а одна из греческих муз) в благодарность за освобождение греческих богов из заложников даже временно наделила Харли суперспособностями.

Во вселенной New52, Харли получила костюм в стиле "мечта посетителя секс-шопа" - туго сдавливающий грудь корсет, ультракороткие шорты и чулки (причем чаще в красно-синей расцветке, чем в красно-черной). Ну и вместо любимого молота чаще всего в руках появляется пресловутая бита Харли Квинн.Под давлением правительственного агента Аманды Уоллер она стала участницей Отряда Самоубийц – секретную команду бывших суперзлодеев, которых правительство бросает на самоубийственные миссии – в обмен на обещания амнистии.

Харли Квинн - комиксы, рекомендуемые к прочтению

Бэтмен. Приключения: Безумная Любовь (Batman. Adventures: Mad Love). Авторы - Пол Дини и Брюс Тимм.

Начало начал. Относительно короткая (всего шесть десятков страниц) история становления Харли Квинн от ее создателей – Пол Дини и Брюса Тимма. Сделанная четко в стиле Batman: The Animated Series. Перед читателям предстает трагичная история безответной и безумной любви Харли с Джокеру. По-своему уникальная возможность увидеть все, что движет и что подталкивает к действию сумасшедшую девушку. Хотя бы ее невозможное желание счастливой семейной жизни с Джокером, на пути которой стоит непреодолимой стеной его извечная война против Бэтмена.

Харли Квинн. Красотка в городе (Harley Quinn: Hot in the City). Авторы - Чед Хардин, Стефан Ру

Пациент, которого психиатр доктор Квинзель некогда лечила, оставил ей в наследство громадной площади недвижимость. Но есть и ложка дегтя – за прелестную красно-синюю головку Харли неизвестный назначил громадную награду — два с половиной миллиона долларов. Армия киллеров выдвигается на охоту. Главное достоинство комикса — Харли в нем решительно уходит из тени Джокера. Конечно, Клоун-принц тут упоминается и даже разок появляется в камео, но он больше не рулит помыслами и поступками Квинн. В целом, Красотка в городе – прелестное черно-юморное и грубо-шуточное зрелище, крепко приправленное экшеном.

Сирены Готэм-Сити (Gotham City Sirens). Авторы - Пол Дини и Гиллем Марч.

Все тому же Дини пришла в голову отличная идея объединить в одну команду Женщину-Кошку, Ядовитого Плюща и, собственно, Харли Квинн. Вся эта гоп-компания получила название Сирены Готэм-Сити. Соответствующий комикс полон интересных и сочных историй о совместно проживающих суперзлодейках / антигероинях. Периодически Дини фокусируется на личных историях каждого из персонажа, упоминается романтические отношения Харли и Плюща. Ну и впервые показана семья Квинзель как есть – во всей неприглядности своих ценностей.

Харли Квинн / DC Comics

Харлин (Harleen). Автор - Степан Шеич.

Версия становления Харли Квинн в 18+ вселенной DC Black Label – взрослой и реалистичной. Автор и художник, Степан Шеич излагает свою историю от лица девушки, не просто умной и увлеченной своей работой, но и беспредельно влюбленной в пациента – Джокера. И потому романтизирующей все, что он говорит и постепенно впадающей в опасную зависимость от его безумных идей. Шеичу удалось непростая задача – рассказать захватывающую историю без резких изменений, а, напротив, с подбором свежей оптики для уже расписанного в мелочах для дыр сюжета. Шикарная и мало похожая на классическую комиксную рисовка.

Бэтмен. Белый рыцарь (Batman: White Knight). Автор - Шон Мерфи

В этом комиксе (опять-таки из линейки DC Black Label) Джокер (злое альтер-эго Джека Напьера) впадает в такой неадекват, что не замечает подмены – когда Харлин Квинзел его бросает, а ее место занимает некто Мэриэн Дрюс. Шону Мерфи удалось показать всю разность двух Харли – первая любила Джека Напьера, а вторая была без ума от маньяка. Джокера. Да и в целом версия персонажа Квинн из Белого рыцаря сейчас самая здравомыслящая самостоятельная и попросту умная из всех, ныне обитающих на страницах комиксов DC.