Comic Con Ukraine 2020 - дата проведения и расписание фестиваля

Сomic Con Ukraine 2020 / Пресс-служба

Международная конвенция комиксов и поп-культуры Comic Con Ukraine начала прием заявок участников, и подготовку к проведению фестиваля осенью 2020 года. Пока что дата проведения Сomic Con Ukraine 2020 не переносилась из-за коронавируса.

В 2019 году фестиваль принимал участников и гостей из Украины, Польши, США, Великобритании, Венгрии, Греции, Колумбии, Чили, Шотландии, Чехии, Турции, Беларуси, России. На главной сцене за право представлять Украину на престижном международном фестивале косплея в Японии боролись более 1000 косплееров и вместе с 400-а фанатами к-поп соревновались за призовой фонд в 100 000 грн. Свои работы показали 130 украинских и иностранных художников. В зоне комиксов Читайте такжеРепортаж с Comic Con Ukraine 2019: пир духа и буйство фантазии14 издательств анонсировали более 40 новинок и запустили 30 стартов продаж комиксов. Наибольший гик-маркет насчитывал около 80 тематических участников, заявок на Cosplay Dog Show было больше 60, а фото-зон 50.

"Однако мы уверены, что Арт-завод Платформа способен вместить больше и мы стремимся собрать еще больше единомышленников и звезд на нашем фестивале", - объяснили организаторы Главреду.

Сomic Con Ukraine - Кристофер Ллойд / Пресс-служба

Сomic Con Ukraine 2020 запланирован на 5 и 6 сентября. На подготовку работ, номеров, костюмов и стендов требуется время.

На фестивале Сomic Con Ukraine 2020 планируются:

Комикс-зоны;

Фанатские стенды;

Аллеи художников;

Cosplay & Cover Dance Show;

Фотографы и блогеры;

Зона настольных игр и маркета;

А с 8 июня начнется регистрация на Dog Cosplay Contest.

Сomic Con Ukraine - Дэнни Трехо / Пресс-служба

Комикс-зона - это территория издателей рисованных историй, прекрасная возможность презентовать свои печатные издания. Срок подачи заявок: с 13 апреля по 1 июля включительно.

Поклонники Cosplay & Cover Dance Show поборются за призовой фонд в размере 100 000 грн. Прием заявок для сценического и "внесценического" косплея открыто с 1 мая по 31 июля 2020 включительно.

Показать свои работы на Аллее художников может каждый желающий, кто создает в тематике гик-культуры.

В 2019 году на Comic Con Ukraine приезжали Дэнни Трехо и Кристофер Ллойд, Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Джон Ромеро, а на Сomic Con Ukraine 2020 одним из гостей ожидается Maul Cosplay.

Также оба дня ожидаются концерты украинских музыкантов. Именно на Comic Con Ukraine можно увидеть уникальное действо — косплей-дефиле по красной дорожке при участии собак — Dog Cosplay Contest. Именно на Comic Con Ukraine очередь занимают за 2 часа до открытия и остаются на локации до вечера 30 тыс гостей.

Напомним, Сomic Con Ukraine 2020 пройдет 5 и 6 сентября на Арт-завод Платформа.