УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Книги и комиксы

Comic Con Ukraine 2020 - дата проведения и расписание фестиваля

13 мая 2020, 17:36

Сomic Con Ukraine объявил набор издателей, художников, косплееров, танцоров и участников маркета, для того, чтобы провести в начале сентября.

Сomic Con Ukraine 2020
Сomic Con Ukraine 2020 / Пресс-служба

Международная конвенция комиксов и поп-культуры Comic Con Ukraine начала прием заявок участников, и подготовку к проведению фестиваля осенью 2020 года. Пока что дата проведения Сomic Con Ukraine 2020 не переносилась из-за коронавируса.

В 2019 году фестиваль принимал участников и гостей из Украины, Польши, США, Великобритании, Венгрии, Греции, Колумбии, Чили, Шотландии, Чехии, Турции, Беларуси, России. На главной сцене за право представлять Украину на престижном международном фестивале косплея в Японии боролись более 1000 косплееров и вместе с 400-а фанатами к-поп соревновались за призовой фонд в 100 000 грн. Свои работы показали 130 украинских и иностранных художников. В зоне комиксов Читайте такжеРепортаж с Comic Con Ukraine 2019: пир духа и буйство фантазии14 издательств анонсировали более 40 новинок и запустили 30 стартов продаж комиксов. Наибольший гик-маркет насчитывал около 80 тематических участников, заявок на Cosplay Dog Show было больше 60, а фото-зон 50.

"Однако мы уверены, что Арт-завод Платформа способен вместить больше и мы стремимся собрать еще больше единомышленников и звезд на нашем фестивале", - объяснили организаторы Главреду.

Сomic Con Ukraine - Кристофер Ллойд
Сomic Con Ukraine - Кристофер Ллойд / Пресс-служба

Сomic Con Ukraine 2020 запланирован на 5 и 6 сентября. На подготовку работ, номеров, костюмов и стендов требуется время.

На фестивале Сomic Con Ukraine 2020 планируются:

  • Комикс-зоны;
  • Фанатские стенды;
  • Аллеи художников;
  • Cosplay & Cover Dance Show;
  • Фотографы и блогеры;
  • Зона настольных игр и маркета;

А с 8 июня начнется регистрация на Dog Cosplay Contest.

Сomic Con Ukraine - Дэнни Трехо
Сomic Con Ukraine - Дэнни Трехо / Пресс-служба

Комикс-зона - это территория издателей рисованных историй, прекрасная возможность презентовать свои печатные издания. Срок подачи заявок: с 13 апреля по 1 июля включительно.

Поклонники Cosplay & Cover Dance Show поборются за призовой фонд в размере 100 000 грн. Прием заявок для сценического и "внесценического" косплея открыто с 1 мая по 31 июля 2020 включительно.

Показать свои работы на Аллее художников может каждый желающий, кто создает в тематике гик-культуры.

В 2019 году на Comic Con Ukraine приезжали Дэнни Трехо и Кристофер Ллойд, Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Джон Ромеро, а на Сomic Con Ukraine 2020 одним из гостей ожидается Maul Cosplay.

Также оба дня ожидаются концерты украинских музыкантов. Именно на Comic Con Ukraine можно увидеть уникальное действо — косплей-дефиле по красной дорожке при участии собак — Dog Cosplay Contest. Именно на Comic Con Ukraine очередь занимают за 2 часа до открытия и остаются на локации до вечера 30 тыс гостей.

Напомним, Сomic Con Ukraine 2020 пройдет 5 и 6 сентября на Арт-завод Платформа.

ComicCon Ukraine комиксы новости шоу бизнеса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:55
Суд оставил бывшего главу МИД Кожару под стражей
17:50
Ветер любви 40 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020 Видео
17:50
Электронные сигареты: запретить или урегулировать?
17:48
У депутата от Слуги народа в Раде загорелся пульт для голосования Видео
17:36
Comic Con Ukraine 2020 - дата проведения и расписание фестиваля
17:15
Льготы и ЕСВ: Рада "подсластила" жизнь предпринимателям
17:04
"Вы просто ох*ели": в Сети разразился скандал из-за ремикса на песню-реквием Пливе кача
17:03
Новый этап смягчения карантина: Зеленский сказал, кто сможет работать Видео
17:00
Ветер любви 39 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020 Видео
16:40
"Новая программа в действии": глава Минфина сказал, когда Украине светит первый транш МВФ Видео
16:38
Конец запретам: в Еврокомиссии назвали дату открытия границ ЕС для украинцев
16:09
В Украине смягчили условия пребывания на улице Видео
16:01
Украинцам запретили поездки в Беларусь по внутренним паспортам: в Кабмине назвали дату
15:41
Вырвался "на волю": больной COVID-19 украинец рискнул выйти на работу и спровоцировал резонанс
15:35
В густом лесу 2020 - дата выхода, актеры и сюжет сериала Видео
15:31
Шмыгаль анонсировал второй этап ослабления карантина Видео
15:10
"Накроет циклон": ряду областей Украины пообещали дожди Видео
15:08
Верланов оспаривает в суде свое увольнение с поста главы ГНС
14:52
Шмыгаль рассказал, на какую сумму хочет для Украины кредитов Кабмин
14:50
Как приготовить жареную картошку правильно: самый вкусный рецепт Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять