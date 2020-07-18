″Грянет битва - для Земли последний бой″: рецензия на комикс Тайное вторжение

Тайное вторжение

Более чем через десяток лет после оригинальной публикации украинские фанаты комиксов Marvel (благодаря издательству MAL'OPUS) могут ознакомиться с известнейшей серией Секретное вторжение (Secret Invasion) – автор Брайан Майкл Бендис, художник – Лейнил Френсис Ю.

Сюжет вкратце таков - самые могущественные супергерои Земли никак не могут отойти от разрушительных последствий Гражданской войны. Команда Мстителей максимально разобщена, Капитан Америка злодейски убит подлой снайперской пулей, а Тони Старк (Железный человек) вынужден был возглавить организацию Щ.И.Т. после того, как бесследно пропал Ник Фьюри.

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Сложившуюся ситуацию решают использовать для вторжения и, соответственно, захвата Земли, скруллы – раса зеленых мордато-ушастых инопланетян (которых придумал еще в начале 1960-х демиург вселенной Marvel Стэн Ли). Опасны они тем, что способны как угодно менять свою внешность и годами до того проникали в сообщество супергероев. А обнаружить их практически невозможно – ни Россомаха не учует, ни Профессор Икс телепатией не пробъет, ни Доктор Стрэндж магически не опознает. Причем план вторжения скруллы готовили годами и разработали кучу всяких пакостей и трюков для того, чтобы заняться окончательным решением супергеройского вопроса.

Тайное вторжение

Бендис избрал довольно, на первый взгляд, непростой путь – скрестить боевик всепланетного масштаба с параноидальным триллером в духе классических американских фильмов 1970-х (к примеру, Заговор Параллакс или Три дня Кондора). Когда до конца непонятно – кто друг, кто враг и внезапного нападения нужно ожидать в любой момент. И, как приправу к сюжету, автор добавил некоторое количество, условно говоря, социальной проблематики – скруллы довольно лицемерно обещают в обмен на включение Земли в свою империю осчастливить всех землян одним махом (причем прикрываясь некоей ″Божьей волей″.

Накал как событий, так и, собственно, борьбы Бендису удается плавно повышать и повышать через динамичное и агрессивное действие вплоть до масштабнейшей кульминации. Единственный (хоть и небольшой минус) – читателю-неофиту хорошо бы с Гуглом в руках проверить лишний раз "Кто есть кто во вселенной Marvel". Потому как количество использованных автором персонажей зашкаливает за все пределы (впрочем, как-то обычно и бывает в комикс-кроссоверах). Потому что, к примеру, люди, привыкшие к образу бравого Ника Фьюри-афроамериканца (в исполнении Сэмюэл Л. Джексона в фильмах Киновселенной Marvel) будут наверняка удивлены тем, что в Секретном вторжении этот персонаж белый и со стильными седыми висками. Истовые же фанаты марвеловских комиксов получат массу удовольствия – хотя бы от того, что солидная часть персонажей изображена в костюмах из классических комиксов.

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Касаемо полиграфической стороны издания Тайного вторжения – что же, в MAL'OPUS в очередной раз выполнили все выше всяких похвал (твердая обложка с покрытием soft touch, отличная мелованная бумага и приятная глазу цветопередача). Плюс – уже традиционные бонусы в виде альтернативных обложек и персонажных постеров от Лейнила Ю. Переводчику Андрею Сербовцу удалось адекватно (благодаря активному использованию разговорных словечек) передать всю эмоциональную напряженность комикса (к слову, для фанатов классической украинской литературы вставлена специальная небольшая отсылочка).

Таємне вторгнення / Тайное вторжение

Оригинальное название : Secret Invasion

Автор : Брайан Майкл Бендис

Художник : Лейнил Фрэнсис Ю

Издательство : MAL’OPUS

Первый издатель : Marvel

Переплет : твердый

Кол-во страниц : 224

Язык : украинский

Формат : 170 x 260 мм

P.S. В заголовке использована цитата из песни Битва группы Ария (автор текста - Маргарита Пушкина).