День Виктории: поздравления с Днем ангела в прозе, стихах и на украинском

День Виктории в 2019 году отмечается несколько раз. Соответственно, и поздравления с Днем ангела Виктории получают нередко.

Если говорить о том, какого числа День ангела Виктории 2019, то одной датой тут явно не обойдешься. К примеру, День ангела Виктории по церковному календарю, который отмечается 6 ноября, установлен в честь мученицы Викторияи Никомидийской. Есть и иные даты:

7 июня – в честь мученицы Виктории Эфесской;

14 июня – как дань памяти Виктории Солунской (еще говорят – Римской);

17 ноября – это именины Виктории католические: в честь брата и сестры, мучеников Ацискла и Виктории Кордовских;

21 декабря – последние православные именины года – Виктория Кулузская.

К слову, в последние время в интернете очень популярен запрос "день виктории 2019 13 февраля" – однако он ошибочен: в феврале Вики именин не отмечают ни разу.

Имя Виктория – царское. Оно не просто означает Победа – им часто нарекали венценосных особ: это и королева Великобритании Виктория, и супруга короля Швеции Виктория Баденская, и пятая дочь короля Франции Людовика XV Виктория Французская, и многие другие.

На День ангела Виктории по церковному календарю 6 ноября Главред подобрал красивые открытки с Днем ангела Виктории и пожелания на русском и украинском.

Читайте также6 ноября – какой сегодня праздник: что делать в день иконы Всех скорбящих Радость

Поздравления с Днем ангела Виктории в прозе

Дорогая Викуся, пускай в твоем сердце всегда царят счастье и гармония! Пусть все твои мечты сбываются, чтобы мир вокруг тебя наполнялся яркими красками! Желаю тебе сиять, как яркая звездочка, и получать от жизни только наслаждение!

***

С Днем ангела, Виктория! Старайся верить в прекрасное, и мечтать. И тогда ты сможешь делать все хорошо и правильно. И тогда жизнь откроется для тебя совсем с другой стороны, которая будет открывать перед тобой все новый и новые чудеса.

***

Виктория, с днем ангела! Смело иди к новым победам: большим и маленьким, в общественной и в личной жизни — каждая из них важна. Помощниками тебе будут: упорство и терпение, вера в себя, а еще — любовь и поддержка близких. И хоть ты победительница — иногда проявляй слабость, вспоминая, что ты нежное и прекрасное создание!

День ангела Виктории: поздравления в стихах

Тебя фортуна наградила

Прекрасным именем и звучным.

Виктория — какая сила,

Победы торжество могучей.

В день именин прими сердечно

Огромный пламенный привет.

Пусть будет твое счастье вечным,

А жизнь — как череда побед!

***

Виктория, с прекрасным праздником тебя,

Ведь именины забывать нельзя,

Пусть ангел судьбу твою хранит,

Пусть счастье на крыльях к тебе летит.

Желаем здоровья тебе им удачи,

Настроения прекрасного в придачу,

Всех благ, достатка, радости, тепла,

Чтоб жизнь на сказку похожа была.

***

Желаю Вике в именины

Различных жизненных побед,

Чтоб умной ты была и сильной,

Чтоб говорить умела нет,

Чтобы почаще улыбалась,

Пусть в жизни истинно везет,

Чтоб ты достойной оставалась,

Пускай тебя удача ждет.

***

В своей судьбе, как в кинофильме,

Ведущую играешь роль,

Ты встать с собою рядом в кадре

Любви и радости позволь.

Пусть каждый дубль будет ярким,

Счастливым — каждый эпизод.

Желаю, Вика, в именины

Успешных, красочных работ.

Короткие поздравления с Днем ангела Вике в смс

Девушку-победу, прекрасную Викторию поздравляю с праздником. Желаю всегда быть гордой и непобедимой, успешной и целеустремленной, веселой и радостной, самой счастливой и любимой, яркой личностью и добрым человеком.

***

Виктория, тебя

Сердечно поздравляю,

На жизненных фронтах

Побед тебе желаю.

***

В ней страсть дополнена любовью, красотой.

Виктория, как прежде будь собой!

Тебя сердечно, Вика, поздравляем —

Здоровья, счастья, радости желаем!

***

Поздравляю. Желаю тебе, Виктория, зимой сочинять волшебные сказки, а летом греть свое прекрасное тело на море, весной петь песни любви, а по осени собирать яркие краски вдохновения. Будь счастлива, дорогая Вика, любима и всегда очаровательна!

Привітання з Днем ангела Вікторії прозою, у віршах та смс

Сьогодні у твій День ангела ми хочемо побажати: щоб свято було в тебе кожного дня, щоб у гаманці був достаток, а на души – задоволення від кожного прожитого дня. Щоб наснаги та здоров'я вистачило на усе життя. Сміливих тобі мрій, Вікторіє, та мудрих рішень!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Віці помагає,

Ангел-покровитель!

***

Нехай під крилами своїми

Віку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру низпошле.

***

Вітаю з днем ангела, Віко! Нехай твій ангел просвічує тебе на всяк час, хоронить від усього злого і заохочує до добрих діл.

***

З Днем Ангела Вікторії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Віці нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Щиро вітаю Тебе з Днем ангела, Вікторіє! Нехай цей день буде для тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!