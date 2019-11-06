День Виктории: поздравления с Днем ангела в прозе, стихах и на украинском

На День ангела Виктории по церковному календарю 6 ноября Главред подобрал красивые открытки с Днём ангела Виктории и пожелания на русском и украинском.
День Виктории в 2019 году отмечается несколько раз. Соответственно, и поздравления с Днем ангела Виктории получают нередко.
Если говорить о том, какого числа День ангела Виктории 2019, то одной датой тут явно не обойдешься. К примеру, День ангела Виктории по церковному календарю, который отмечается 6 ноября, установлен в честь мученицы Викторияи Никомидийской. Есть и иные даты:
- 7 июня – в честь мученицы Виктории Эфесской;
- 14 июня – как дань памяти Виктории Солунской (еще говорят – Римской);
- 17 ноября – это именины Виктории католические: в честь брата и сестры, мучеников Ацискла и Виктории Кордовских;
- 21 декабря – последние православные именины года – Виктория Кулузская.
К слову, в последние время в интернете очень популярен запрос "день виктории 2019 13 февраля" – однако он ошибочен: в феврале Вики именин не отмечают ни разу.
Имя Виктория – царское. Оно не просто означает Победа – им часто нарекали венценосных особ: это и королева Великобритании Виктория, и супруга короля Швеции Виктория Баденская, и пятая дочь короля Франции Людовика XV Виктория Французская, и многие другие.
На День ангела Виктории по церковному календарю 6 ноября Главред подобрал красивые открытки с Днем ангела Виктории и пожелания на русском и украинском.
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Поздравления с Днем ангела Виктории в прозе
Дорогая Викуся, пускай в твоем сердце всегда царят счастье и гармония! Пусть все твои мечты сбываются, чтобы мир вокруг тебя наполнялся яркими красками! Желаю тебе сиять, как яркая звездочка, и получать от жизни только наслаждение!
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С Днем ангела, Виктория! Старайся верить в прекрасное, и мечтать. И тогда ты сможешь делать все хорошо и правильно. И тогда жизнь откроется для тебя совсем с другой стороны, которая будет открывать перед тобой все новый и новые чудеса.
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Виктория, с днем ангела! Смело иди к новым победам: большим и маленьким, в общественной и в личной жизни — каждая из них важна. Помощниками тебе будут: упорство и терпение, вера в себя, а еще — любовь и поддержка близких. И хоть ты победительница — иногда проявляй слабость, вспоминая, что ты нежное и прекрасное создание!
День ангела Виктории: поздравления в стихах
Тебя фортуна наградила
Прекрасным именем и звучным.
Виктория — какая сила,
Победы торжество могучей.
В день именин прими сердечно
Огромный пламенный привет.
Пусть будет твое счастье вечным,
А жизнь — как череда побед!
***
Виктория, с прекрасным праздником тебя,
Ведь именины забывать нельзя,
Пусть ангел судьбу твою хранит,
Пусть счастье на крыльях к тебе летит.
Желаем здоровья тебе им удачи,
Настроения прекрасного в придачу,
Всех благ, достатка, радости, тепла,
Чтоб жизнь на сказку похожа была.
***
Желаю Вике в именины
Различных жизненных побед,
Чтоб умной ты была и сильной,
Чтоб говорить умела нет,
Чтобы почаще улыбалась,
Пусть в жизни истинно везет,
Чтоб ты достойной оставалась,
Пускай тебя удача ждет.
***
В своей судьбе, как в кинофильме,
Ведущую играешь роль,
Ты встать с собою рядом в кадре
Любви и радости позволь.
Пусть каждый дубль будет ярким,
Счастливым — каждый эпизод.
Желаю, Вика, в именины
Успешных, красочных работ.
Короткие поздравления с Днем ангела Вике в смс
Девушку-победу, прекрасную Викторию поздравляю с праздником. Желаю всегда быть гордой и непобедимой, успешной и целеустремленной, веселой и радостной, самой счастливой и любимой, яркой личностью и добрым человеком.
***
Виктория, тебя
Сердечно поздравляю,
На жизненных фронтах
Побед тебе желаю.
***
В ней страсть дополнена любовью, красотой.
Виктория, как прежде будь собой!
Тебя сердечно, Вика, поздравляем —
Здоровья, счастья, радости желаем!
***
Поздравляю. Желаю тебе, Виктория, зимой сочинять волшебные сказки, а летом греть свое прекрасное тело на море, весной петь песни любви, а по осени собирать яркие краски вдохновения. Будь счастлива, дорогая Вика, любима и всегда очаровательна!
Привітання з Днем ангела Вікторії прозою, у віршах та смс
Сьогодні у твій День ангела ми хочемо побажати: щоб свято було в тебе кожного дня, щоб у гаманці був достаток, а на души – задоволення від кожного прожитого дня. Щоб наснаги та здоров'я вистачило на усе життя. Сміливих тобі мрій, Вікторіє, та мудрих рішень!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Віці помагає,
Ангел-покровитель!
***
Нехай під крилами своїми
Віку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру низпошле.
***
Вітаю з днем ангела, Віко! Нехай твій ангел просвічує тебе на всяк час, хоронить від усього злого і заохочує до добрих діл.
***
З Днем Ангела Вікторії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Віці нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Щиро вітаю Тебе з Днем ангела, Вікторіє! Нехай цей день буде для тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!