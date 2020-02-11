С днем рождения, сестра – поздравления от брата, мамы, папы и друзей

Поздравление сестре с днем рождения – открытки и тексты – выбирается от души, искренне и с особой заботой.
Поздравления с днем рождения сестре своими словами подбирают всегда от души. Брат, мама, папа или просто подруга, которая считает вторую сестрой по велению своей души, а не крови – дарит пожелание имениннице в этот день от всего сердца.
Оригинальный текст поздравления с днем рождения сестре поможет подобрать Главред. Открытка с днем рождения сестре, гиф с днем рождения или поздравление с днем рождения сестре в прозе или стихах – в нашем материале найдется всё.
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Поздравление с днем рождения сестре в прозе
Улыбок, радости, блеска в глазах! Пускай сбываются все-все мечты – и всегда радуют и поддерживают окружающие и те, кто тебе очень дорог! Пусть настроение будет всегда чудесным, а судьба чаще дарит радость, любовь, позитив и удачу!
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Поздравления с днем рождения старшей сестре:
Дорогая старшая сестренка! Я желаю тебе в день рождения принять в подарок не столько цветочных букетов, сколько пьянящего цветочного аромата любви; бархата нежности, словно лепестков; красоты признательности и радости, как очарования роз; атласа красочных моментов, будто зеленых листиков между цветами! С такими букетами ты будешь самой счастливой!
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Моя любимая сестра, в этот торжественный день я шлю тебе свои душевные поздравления. Я желаю тебе оставаться милой и прекрасной девушкой. Пусть мир будет у твоих ног. Пусть цветут цветы и сады в твою честь. Всех благ тебе, обожаю тебя!
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В твой день рождения желаю тебе процветания, богатства, красоты, уверенности в себе и благополучия. Пусть над головой будет небо без туч, а в душе цветут розы. Крепкого тебе здоровья и успехов, моя сестричка!
Поздравление с днем рождения сестре в стихах
Дорогая моя сестричка!
Ну чего бы тебе пожелать.
Пожелаю я счастья и силы
Чтоб смогла ты на все сыскать.
Чтоб ходила походкою гордой,
Чтоб дружок тебе был под стать.
Будь такой же красивой, веселой,
И не смей никогда горевать!
***
Поздравления с днем рождения двоюродной сестре:
Своей двоюродной сестренке
Желаю быть веселой, звонкой,
Счастливой, радостной, везучей,
Желанной, нужной, самой лучшей!
Достатка в смехе, в оптимизме,
В кармане, в сейфе, в личной жизни.
Всегда смеяться, улыбаться
И в счастье радужном купаться!
Пусть ярко светят небеса
В честь дня рожденья для тебя!
***
С днем рождения! Поздравляю!
Искренне от всей души желаю,
Чтобы счастье рядом было,
Чтобы не было уныло,
Чтобы жизнь была все краше,
Чтоб везенье — полной чашей!
Удача чтоб не покидала
И все время согревала!
***
Не важно, сколько тебе лет,
Пусть этот день будет рассвет,
Рассвет для жизни дорогой,
С любовью, с радостью большой!
Парой пусть сказка прибывает,
Твои желанья исполняет,
И день рождения отмечая,
Тебя от сердца поздравляю!
Поздравление с днем рождения сестре короткие
Любимая сестричка! Пусть волшебством умиротворения будет окутана твоя длинная и безоблачная дорога к успеху и счастливому закономерному процветанию!
***
Сестренка, с днем рожденья поздравляю,
В подарок получить тебе желаю
Волшебный ларчик, что сокровища хранит,
Притягивая чудо, как магнит!
***
Поздравления с днем рождения сестре от брата:
3 смс - 183 символа:
С днем рождения, моя любимая сестренка! Как твой брат хочу тебе пожелать счастливой судьбы, легкой жизни и удачи во всем. А еще, моя родная, будь здорова, любима и безмерно счастлива!
***
3 смс - 189 символов:
С днем рождения, сестра!
Поздравляет брат тебя.
Я желаю быть счастливой,
И конечно самой милой.
Ты, сестренка, не болей,
Будь на свете всех умней.
Тебя буду защищать,
От невзгод оберегать.