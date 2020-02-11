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С днем рождения, сестра – поздравления от брата, мамы, папы и друзей

11 февраля 2020, 04:24

Поздравление сестре с днем рождения – открытки и тексты – выбирается от души, искренне и с особой заботой.

Поздравления с днем рождения сестре оригинальные и прикольные – в прозе, стихи и открытки
Поздравления с днем рождения сестре оригинальные и прикольные – в прозе, стихи и открытки / 1zoom.ru

Поздравления с днем рождения сестре своими словами подбирают всегда от души. Брат, мама, папа или просто подруга, которая считает вторую сестрой по велению своей души, а не крови – дарит пожелание имениннице в этот день от всего сердца.

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Поздравление с днем рождения сестре в прозе

Улыбок, радости, блеска в глазах! Пускай сбываются все-все мечты – и всегда радуют и поддерживают окружающие и те, кто тебе очень дорог! Пусть настроение будет всегда чудесным, а судьба чаще дарит радость, любовь, позитив и удачу!

***

Поздравления с днем рождения старшей сестре:

Дорогая старшая сестренка! Я желаю тебе в день рождения принять в подарок не столько цветочных букетов, сколько пьянящего цветочного аромата любви; бархата нежности, словно лепестков; красоты признательности и радости, как очарования роз; атласа красочных моментов, будто зеленых листиков между цветами! С такими букетами ты будешь самой счастливой!

***

Моя любимая сестра, в этот торжественный день я шлю тебе свои душевные поздравления. Я желаю тебе оставаться милой и прекрасной девушкой. Пусть мир будет у твоих ног. Пусть цветут цветы и сады в твою честь. Всех благ тебе, обожаю тебя!

***

В твой день рождения желаю тебе процветания, богатства, красоты, уверенности в себе и благополучия. Пусть над головой будет небо без туч, а в душе цветут розы. Крепкого тебе здоровья и успехов, моя сестричка!

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С днем рождения сестре

Поздравление с днем рождения сестре в стихах

Дорогая моя сестричка!

Ну чего бы тебе пожелать.

Пожелаю я счастья и силы

Чтоб смогла ты на все сыскать.

Чтоб ходила походкою гордой,

Чтоб дружок тебе был под стать.

Будь такой же красивой, веселой,

И не смей никогда горевать!

***

Поздравления с днем рождения двоюродной сестре:

Своей двоюродной сестренке

Желаю быть веселой, звонкой,

Счастливой, радостной, везучей,

Желанной, нужной, самой лучшей!

Достатка в смехе, в оптимизме,

В кармане, в сейфе, в личной жизни.

Всегда смеяться, улыбаться

И в счастье радужном купаться!

Пусть ярко светят небеса

В честь дня рожденья для тебя!

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С днем рождения сестре

***

С днем рождения! Поздравляю!

Искренне от всей души желаю,

Чтобы счастье рядом было,

Чтобы не было уныло,

Чтобы жизнь была все краше,

Чтоб везенье — полной чашей!

Удача чтоб не покидала

И все время согревала!

***

Не важно, сколько тебе лет,

Пусть этот день будет рассвет,

Рассвет для жизни дорогой,

С любовью, с радостью большой!

Парой пусть сказка прибывает,

Твои желанья исполняет,

И день рождения отмечая,

Тебя от сердца поздравляю!

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С днем рождения сестре

Поздравление с днем рождения сестре короткие

Любимая сестричка! Пусть волшебством умиротворения будет окутана твоя длинная и безоблачная дорога к успеху и счастливому закономерному процветанию!

***

Сестренка, с днем рожденья поздравляю,

В подарок получить тебе желаю

Волшебный ларчик, что сокровища хранит,

Притягивая чудо, как магнит!

***

Поздравления с днем рождения сестре от брата:

3 смс - 183 символа:

С днем рождения, моя любимая сестренка! Как твой брат хочу тебе пожелать счастливой судьбы, легкой жизни и удачи во всем. А еще, моя родная, будь здорова, любима и безмерно счастлива!

***

3 смс - 189 символов:

С днем рождения, сестра!

Поздравляет брат тебя.

Я желаю быть счастливой,

И конечно самой милой.

Ты, сестренка, не болей,

Будь на свете всех умней.

Тебя буду защищать,

От невзгод оберегать.

С днем рождения сестра – картинки

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