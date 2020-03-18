День Олени 2020 – як привітати іменинницю своїми словами та листівки

Лише найкращі привітання з Днем ангела Олени підібрав для іменинниці Главред – у прозі, віршах та картинках.
Найближчі іменини Олени – 19 березня. Встановлені вони на честь Олени Константинопольської, рівноапостольної цариці. Наступні будуть лише у червні.
Олена дуже розумна дівчина, з гнучким розумом. Проте душа в неї ранима, про це забувати не слід.
Відтак і привітання з Днем ангела Олени варто підбирати ретельно та обачливо, підходити до справи з душею. На День ангела Олени 2020 можна подарувати привітання своїми словами чи красиву листівку.
Також на іменини Олені у подарунок можна підібрати щось з ясена чи з каменем халцедоном – за гороскопом, це її дерево та камінь. З першого роблять меблі, скриньки чи звичайний піднос. А якщо вдасться знайти намиста з ясеня з халцедоном – то буде комбо.
А ось найкращі привітання з Днем ангела Олени своїми словами підібрав для іменинниці Главред: у прозі, віршах та картинках.
А найчудовіші привітання з Днем ангела Олени російською мовою – читайте у матеріалі День ангела Елены – как поздравить на словах и оригинальные открытки.
День ангела Олени – привітання
Красиві привітання з Днем ангела Олени прозою – своїми словами:
Вітаю тебе з цим радісним днем, дорога Олено! Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!
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Чудові вітання з Днем ангела Олени – короткі в прозі:
Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Олено! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!
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З Днем ангела Олени – проза:
Моє привітання з Днем ангела Олені я дарую від щирого серця! І хочу побажати їй, щоб її ангел завжди її оберігав і допомагав в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі її починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували її удача, процвітання і успіх.
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Зворушливіпобажання з Днем ангела Олени – вірші:
Олена! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
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Нехай під крилами своїми
Оленку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
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Прикольніпривітання з Днем ангела Олени:
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!