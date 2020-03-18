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День Олени 2020 – як привітати іменинницю своїми словами та листівки

18 марта 2020, 04:22

Лише найкращі привітання з Днем ангела Олени підібрав для іменинниці Главред – у прозі, віршах та картинках.

День ангела Олени 2020 – чудові і казкові привітання на іменини Олени
День ангела Олени 2020 – чудові і казкові привітання на іменини Олени / 1zoom.ru

Найближчі іменини Олени – 19 березня. Встановлені вони на честь Олени Константинопольської, рівноапостольної цариці. Наступні будуть лише у червні.

Олена дуже розумна дівчина, з гнучким розумом. Проте душа в неї ранима, про це забувати не слід.

Відтак і привітання з Днем ангела Олени варто підбирати ретельно та обачливо, підходити до справи з душею. На День ангела Олени 2020 можна подарувати привітання своїми словами чи красиву листівку.

Також на іменини Олені у подарунок можна підібрати щось з ясена чи з каменем халцедоном – за гороскопом, це її дерево та камінь. З першого роблять меблі, скриньки чи звичайний піднос. А якщо вдасться знайти намиста з ясеня з халцедоном – то буде комбо.

А ось найкращі привітання з Днем ангела Олени своїми словами підібрав для іменинниці Главред: у прозі, віршах та картинках.

А найчудовіші привітання з Днем ангела Олени російською мовою – читайте у матеріалі День ангела Елены – как поздравить на словах и оригинальные открытки.

День ангела Олени – привітання

Красиві привітання з Днем ангела Олени прозою – своїми словами:

Вітаю тебе з цим радісним днем, дорога Олено! Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!

***

Чудові вітання з Днем ангела Олени – короткі в прозі:

Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Олено! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

***

З Днем ангела Олени – проза:

Моє привітання з Днем ангела Олені я дарую від щирого серця! І хочу побажати їй, щоб її ангел завжди її оберігав і допомагав в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі її починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували її удача, процвітання і успіх.

з Днем ангела Олени картинки гиф gif

***

Зворушливіпобажання з Днем ангела Олени – вірші:

Олена! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Нехай під крилами своїми

Оленку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Прикольніпривітання з Днем ангела Олени:

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

День ангела Олени – картинки

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День ангела Олени – картинки / Колаж Главреда
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День ангела Олени – картинки / Колаж Главреда
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Сейчас вы просматриваете новость «День Олени 2020 – як привітати іменинницю своїми словами та листівки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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