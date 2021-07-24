День ангела Ольги 2021: поздравления, открытки и картинки для родных и любимых

День ангела Ольги 2021 / eg.ru

24 июля женщины с именем Ольга отмечают день ангела. Но это не единственный день именин, церковный календарь чтит день ангела Ольги 6 раз: 10 февраля, 6 и 14 марта, 17 и 24 июля и 23 ноября. Больше про имя можно узнать в нашем материале: Что означает имя Ольга: когда день ангела, черті характера и совместимость с другими именами.

Именины Ольги 24 июля приобрели высокую популярность из-за того, что в этот день православная церковь чтит равноапостольную великую княгиню киевскую - Ольгу. Она родилась около 890 года. Была женой киевского князя Игоря Рюриковича. После его смерти от рук древлян, Ольга возглавила Киевскую Русь. О том, когда крестили Украину-Русь читайте в нашем материале: День крещения Руси: дата и история праздника.

Она жестоко отмстила племенам древлян за смерть мужа. Княгиня заманила древлянских послов в ловушку, в которой предателей ждала мучительная смерть - быть закопанными заживо.

Княгиня Ольга была одной из правительниц, которая способствовала распространению христианства на землях Киевской Руси. Ее имя в крещении - Елена.

День ангела Ольги: поздравления

Главное событие сегодняшнего дня,

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Твои именины, Олечка, родная,

Пусть будет жизнь твоя счастьем полна,

Штормов и ураганов не зная.

Верь в свою заветную мечту,

Господь пускай хранит судьбу твою,

Радостью и достатком пусть наполняется дом,

Любовь и уют пусть поселятся в нём.

День ангела Ольги 2021

***

Милая Оля, с днём ангела тебя,

Пусть будет удивительной твоя судьба,

Все беды пусть обходят стороной,

Добрый ангел пусть всегда будет с тобой.

Большого счастья желаем, светлой любви,

Мирного неба, тепла, доброты,

Во всем удачи и везения,

И всегда отличного настроения.

День ангела Ольги картинки

***

Пожелаю тебе, Ольга,

Стать счастливой неизбежно,

Пусть успех и радость только

Будут для тебя одеждой!

И всё лучшее, что снится,

Пусть исполнится в реале,

Жизнь, как карусель, кружится,

Прогоняя прочь печали!

***

С Ангелом верным, с ангелом сильным

Не страшно по миру свободно идти.

А с Ольгою смелой всяк труд — посильный,

Примером своим не даст сбиться с пути.

Будь крепкой, но мягкой, упрямой стеною,

За все, что имеешь Небеса благодари,

Дарована будешь силой неземною,

Чтоб сердце сияло любовью внутри!

Именины Ольги 2021 открытки

***

Я с Днем Ольги поздравляю

От души тебя сейчас,

Пусть святая помогает,

Отведет пусть порчу, сглаз.

Силы даст и вдохновение,

Пусть прошепчет свой совет,

Помогает стать сильнее,

Верный даст пускай ответ.

День Ольги 2021 картинки

***

Дорогая Оленька, поздравляю тебя с праздником! Пусть в твоей жизни найдется ключ от сундука, в котором спрятаны исполнения твоих самых заветных желаний. И пусть этот ключ сам окажется в твоих руках именно тогда, когда это нужно тебе больше всего. Будь счастлива!

***

Ольга, ты такая же светлая и ясная, как твое замечательное имя! Пусть в твоей жизни появится еще больше доброты, сердечности и нежности. Будь самой счастливой и успешной, милой и привлекательной, желаю тебе новых прекрасных событий и позитивного настроения.

***

Поздравляю с Днём Ольги. Желаю нежности, любви, очарования, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым. Пусть эта жизнь дарит тебе только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!

***

Поздравляю с Днём Ольги, с праздником святой девы, создавшей великую культуру и государственность Руси. Желаю таких же крепких сил, мудрых решений, бравого характера, справедливой души и чуткого сердца, как у прекрасной княгини. Пусть в жизни всё удаётся, пусть сердце будет полно любви, а душа — крепкой веры.

День ангела Ольги поздравления