День ангела Ольги 2021: поздравления, открытки и картинки для родных и любимых

Княгиня Ольга вошла в историю как жестокая, но справедливая правительница
24 июля женщины с именем Ольга отмечают день ангела. Но это не единственный день именин, церковный календарь чтит день ангела Ольги 6 раз: 10 февраля, 6 и 14 марта, 17 и 24 июля и 23 ноября. Больше про имя можно узнать в нашем материале: Что означает имя Ольга: когда день ангела, черті характера и совместимость с другими именами.
Именины Ольги 24 июля приобрели высокую популярность из-за того, что в этот день православная церковь чтит равноапостольную великую княгиню киевскую - Ольгу. Она родилась около 890 года. Была женой киевского князя Игоря Рюриковича. После его смерти от рук древлян, Ольга возглавила Киевскую Русь. О том, когда крестили Украину-Русь читайте в нашем материале: День крещения Руси: дата и история праздника.
Она жестоко отмстила племенам древлян за смерть мужа. Княгиня заманила древлянских послов в ловушку, в которой предателей ждала мучительная смерть - быть закопанными заживо.
Княгиня Ольга была одной из правительниц, которая способствовала распространению христианства на землях Киевской Руси. Ее имя в крещении - Елена.
День ангела Ольги: поздравления
Главное событие сегодняшнего дня,
Твои именины, Олечка, родная,
Пусть будет жизнь твоя счастьем полна,
Штормов и ураганов не зная.
Верь в свою заветную мечту,
Господь пускай хранит судьбу твою,
Радостью и достатком пусть наполняется дом,
Любовь и уют пусть поселятся в нём.
***
Милая Оля, с днём ангела тебя,
Пусть будет удивительной твоя судьба,
Все беды пусть обходят стороной,
Добрый ангел пусть всегда будет с тобой.
Большого счастья желаем, светлой любви,
Мирного неба, тепла, доброты,
Во всем удачи и везения,
И всегда отличного настроения.
***
Пожелаю тебе, Ольга,
Стать счастливой неизбежно,
Пусть успех и радость только
Будут для тебя одеждой!
И всё лучшее, что снится,
Пусть исполнится в реале,
Жизнь, как карусель, кружится,
Прогоняя прочь печали!
***
С Ангелом верным, с ангелом сильным
Не страшно по миру свободно идти.
А с Ольгою смелой всяк труд — посильный,
Примером своим не даст сбиться с пути.
Будь крепкой, но мягкой, упрямой стеною,
За все, что имеешь Небеса благодари,
Дарована будешь силой неземною,
Чтоб сердце сияло любовью внутри!
***
Я с Днем Ольги поздравляю
От души тебя сейчас,
Пусть святая помогает,
Отведет пусть порчу, сглаз.
Силы даст и вдохновение,
Пусть прошепчет свой совет,
Помогает стать сильнее,
Верный даст пускай ответ.
***
Дорогая Оленька, поздравляю тебя с праздником! Пусть в твоей жизни найдется ключ от сундука, в котором спрятаны исполнения твоих самых заветных желаний. И пусть этот ключ сам окажется в твоих руках именно тогда, когда это нужно тебе больше всего. Будь счастлива!
***
Ольга, ты такая же светлая и ясная, как твое замечательное имя! Пусть в твоей жизни появится еще больше доброты, сердечности и нежности. Будь самой счастливой и успешной, милой и привлекательной, желаю тебе новых прекрасных событий и позитивного настроения.
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Поздравляю с Днём Ольги. Желаю нежности, любви, очарования, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым. Пусть эта жизнь дарит тебе только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!
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Поздравляю с Днём Ольги, с праздником святой девы, создавшей великую культуру и государственность Руси. Желаю таких же крепких сил, мудрых решений, бравого характера, справедливой души и чуткого сердца, как у прекрасной княгини. Пусть в жизни всё удаётся, пусть сердце будет полно любви, а душа — крепкой веры.