Чудові привітання з Днем ангела Юлії – листівки та побажання словами

День ангела Юлії – картинки та привітання на іменини Юлії

На День ангела Юлії вітання частіше за все дарують 31 травня – це одна із двох дат, коли відзначаються головні іменини Юлії у році (другі – це 29 липня).

День ангела Юлії 31 травня встановлено на честь дня пам'яті Іуліі Анкирьскої (Коринфської). Вона була однією з 7 дів-мучениць, яких після тортур втопили в озері. Але жодна з дів не відреклася від віри Христової.

Цього дня також справлять день ангела Уляни – адже це церковний варіант імені Юлія.

Привітання з Днем ангела Юлії російською мовою читайте у нашому матеріалі День Юлии 2020 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела Юлии.

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День ангела Юлії – привітання своїми словами у прозі, у віршах та смс, гіфки

Вітаємо тебе з Днем ангела, Юліє! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

Сьогодні Юля лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

***

Щиро вітаю Тебе з Днем ангела, Юлечко! Нехай цей день буде для Тебе справді глибоко радісним і наповненим Божою присутністю!

***

З Днем Ангела Юлії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

З Днем ангела, Юлія! Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

***

Юля люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обіймали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

День ангела Юлії – картинки та листівки