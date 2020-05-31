Чудові привітання з Днем ангела Юлії – листівки та побажання словами

Вітання Днем ангела Юлії – картинки і листівки, у прозі своїми словами та у віршах чи смс – підібрав Главред на головні іменини Юлії.
На День ангела Юлії вітання частіше за все дарують 31 травня – це одна із двох дат, коли відзначаються головні іменини Юлії у році (другі – це 29 липня).
День ангела Юлії 31 травня встановлено на честь дня пам'яті Іуліі Анкирьскої (Коринфської). Вона була однією з 7 дів-мучениць, яких після тортур втопили в озері. Але жодна з дів не відреклася від віри Христової.
Цього дня також справлять день ангела Уляни – адже це церковний варіант імені Юлія.
Привітання з Днем ангела Юлії російською мовою читайте у нашому матеріалі День Юлии 2020 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела Юлии.
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День ангела Юлії – привітання своїми словами у прозі, у віршах та смс, гіфки
Вітаємо тебе з Днем ангела, Юліє! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.
***
Сьогодні Юля лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
***
Щиро вітаю Тебе з Днем ангела, Юлечко! Нехай цей день буде для Тебе справді глибоко радісним і наповненим Божою присутністю!
***
З Днем Ангела Юлії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
З Днем ангела, Юлія! Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
***
Юля люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обіймали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!