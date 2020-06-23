З Днем державної служби – гарні вітання українською й російською мовою

День держслужбовця 2020 - гарні привітання з Днем державної служби - картинки й слова

День державної служби 2020 – це свято 23 червня. З Днем службовця 2020 привітання цього дня отримують державні працівники не лише в Україні. Адже це офіційне свято ООН. Відтак святкують його багато країн, у тому числі с Днем госслужащего поздравления принимают сегодня в России, з Днём дзяржслужачага віншаванні – у Білорусі. І це ще не повний перелік країн, що вітають нині держслужбовців зі святом.

З Днем державної служби – картинки й привітання своїми словами у прозі, вірші, короткі смс та с Днем госслужащего поздравления на русском языке – підготував Главред на День держслужбовця 2020.

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Привітання з Днем державної служби на українській мові

Від усієї душі вітаю вас із професійним святом – Днем державної служби! Нехай ваші добрі справи сприяють соціально-економічному та культурному розвитку країни, розв’язанню повсякденних проблем мешканців. Хай кожен день вашого життя буде щасливий і радісний, а родинне тепло і затишок допомагають у виконанні відповідального державного обов’язку.

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Із днем державного службовця,

Вітаю з професійним святом!

Високих успіхів в роботі,

Колег хороших, дружніх мати.

Нехай суспільство буде вдячне

За копітку щоденну працю.

Доходів гарних і удачі,

Хай все задумане удасться!

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З Днем держслужбовця! Нехай ваш професіоналізм, старанність, розуміння та великий практичний досвід і надалі служать на користь людям. Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя і миру, успіхів у професійній діяльності, віри у себе і щасливе майбутнє України!

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Держслужбовців вітаємо щиро,

Зичимо щастя, добра Вам і миру,

Зичимо долі прихильної дуже,

Зичимо друзів Вам не байдужих,

Зарплати, кар'єри швидкого росту,

Щоб все в житті було легко і просто,

Вдачу у всьому завжди щоб мали,

А горя і бід щоб ніколи не знали.

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Прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем державної служби України! Бажаємо, щоб громадський авторитет державної служби України базувався на визнанні фаховості і прозорості, а також того, що вона виконує найзначнішу соціально-гуманітарну місію – забезпечує виконання державою усіх зобов’язань перед своїми громадянами.

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Зарплата ваша скромна та проста,

Та зовсім ваша непроста робота,

В ній досвіду й сумління висота,

Щоденна про людей у ній турбота.

Державного службовця нині день,

Ми хочемо вас щиро привітати!

Бажаєм щастя, радості, пісень

Й значного вам підвищення зарплати!

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Вітаю з Днем державної служби України! Щастя вам, міцного здоров’я душевної рівноваги і комфорту, здійснення усіх мрій!Нехай наступні роки будуть сповнені творчим натхненням, життєвою енергією, добром, злагодою, впевненістю в завтрашньому дні нашої держави!

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Держслужбовці, вам вітання

У прекрасне ваше свято,

Жити вам бажаю чесно,

Позитивно і багато.

З гордістю свій ранг незмінно

По життю завжди несіть,

Лиш на благо України

Ви працюйте і живіть.

Поздравления с Днем госслужащего на русском языке

Поздравляю с Днем государственного служащего Украины. Желаю никогда не сдавать уверенных позиций, всегда нести свою службу успешно и гордо! Пусть с такими людьми, как ты – государство становится крепче. Пусть у тебя всегда имеется сила и мудрость для работы, а также вдохновение и любовь – для жизни!

***

Мы не винтики и гайки,

Не сваты и кумовья,

Не "возьми", "купи — продай-ка"

Мы — особая статья.

Государству верно служим,

Честно правим и рулим,

И с законом, крепко дружим,

Всё исполним и решим.

Будет круто в Украине,

Ведь без этого нельзя,

С Днем работника госслужбы,

Всех хочу поздравить я.

***

С днем госработников! Желаю вам успехов в вашем таком нужном, но нелегком труде. Пусть ваши подопечные ценят ваши усилия и отвечают на добро добром. Бодрости вам, здоровья, достатка и удачи!

***

В Украине День госслужащего,

С чем тебя и поздравляю,

И всего я наилучшего,

Счастья и добра желаю.

Пусть работа твоя спорится,

И всем будешь ты доволен,

Пусть хорошее исполнится,

Будешь счастлив и спокоен!

***

Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем государственной службы! Желаю Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения в вашей нелегкой и ответственной работе, плодотворных и реальных достижений, высокого профессионального мастерства. Счастья вам и здоровья!

***

Госслужащий — сильная личность.

Решимость, напористость в нем.

Делами он занят обычно,

Задачи решает он днем.

А все потому, что быть частью

Системы немалой страны

Не так уж и просто, ведь властью

Лишь сильные наделены.

***

С Днем госслужбы! Пусть с вами всегда будет мудрость, выдержка и сила духа, которые помогут сделать все возможное для создания экономически сильной, социально состоятельной и духовно богатой страны.

З Днем державної служби – картинки й листівки