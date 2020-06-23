З Днем державної служби – гарні вітання українською й російською мовою

День державної служби 2020 – це свято 23 червня. З Днем службовця 2020 привітання цього дня отримують державні працівники не лише в Україні. Адже це офіційне свято ООН. Відтак святкують його багато країн, у тому числі с Днем госслужащего поздравления принимают сегодня в России, з Днём дзяржслужачага віншаванні – у Білорусі. І це ще не повний перелік країн, що вітають нині держслужбовців зі святом.
З Днем державної служби – картинки й привітання своїми словами у прозі, вірші, короткі смс та с Днем госслужащего поздравления на русском языке – підготував Главред на День держслужбовця 2020.
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Привітання з Днем державної служби на українській мові
Від усієї душі вітаю вас із професійним святом – Днем державної служби! Нехай ваші добрі справи сприяють соціально-економічному та культурному розвитку країни, розв’язанню повсякденних проблем мешканців. Хай кожен день вашого життя буде щасливий і радісний, а родинне тепло і затишок допомагають у виконанні відповідального державного обов’язку.
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Із днем державного службовця,
Вітаю з професійним святом!
Високих успіхів в роботі,
Колег хороших, дружніх мати.
Нехай суспільство буде вдячне
За копітку щоденну працю.
Доходів гарних і удачі,
Хай все задумане удасться!
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З Днем держслужбовця! Нехай ваш професіоналізм, старанність, розуміння та великий практичний досвід і надалі служать на користь людям. Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя і миру, успіхів у професійній діяльності, віри у себе і щасливе майбутнє України!
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Держслужбовців вітаємо щиро,
Зичимо щастя, добра Вам і миру,
Зичимо долі прихильної дуже,
Зичимо друзів Вам не байдужих,
Зарплати, кар'єри швидкого росту,
Щоб все в житті було легко і просто,
Вдачу у всьому завжди щоб мали,
А горя і бід щоб ніколи не знали.
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Прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем державної служби України! Бажаємо, щоб громадський авторитет державної служби України базувався на визнанні фаховості і прозорості, а також того, що вона виконує найзначнішу соціально-гуманітарну місію – забезпечує виконання державою усіх зобов’язань перед своїми громадянами.
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Зарплата ваша скромна та проста,
Та зовсім ваша непроста робота,
В ній досвіду й сумління висота,
Щоденна про людей у ній турбота.
Державного службовця нині день,
Ми хочемо вас щиро привітати!
Бажаєм щастя, радості, пісень
Й значного вам підвищення зарплати!
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Вітаю з Днем державної служби України! Щастя вам, міцного здоров’я душевної рівноваги і комфорту, здійснення усіх мрій!Нехай наступні роки будуть сповнені творчим натхненням, життєвою енергією, добром, злагодою, впевненістю в завтрашньому дні нашої держави!
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Держслужбовці, вам вітання
У прекрасне ваше свято,
Жити вам бажаю чесно,
Позитивно і багато.
З гордістю свій ранг незмінно
По життю завжди несіть,
Лиш на благо України
Ви працюйте і живіть.
Поздравления с Днем госслужащего на русском языке
Поздравляю с Днем государственного служащего Украины. Желаю никогда не сдавать уверенных позиций, всегда нести свою службу успешно и гордо! Пусть с такими людьми, как ты – государство становится крепче. Пусть у тебя всегда имеется сила и мудрость для работы, а также вдохновение и любовь – для жизни!
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Мы не винтики и гайки,
Не сваты и кумовья,
Не "возьми", "купи — продай-ка"
Мы — особая статья.
Государству верно служим,
Честно правим и рулим,
И с законом, крепко дружим,
Всё исполним и решим.
Будет круто в Украине,
Ведь без этого нельзя,
С Днем работника госслужбы,
Всех хочу поздравить я.
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С днем госработников! Желаю вам успехов в вашем таком нужном, но нелегком труде. Пусть ваши подопечные ценят ваши усилия и отвечают на добро добром. Бодрости вам, здоровья, достатка и удачи!
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В Украине День госслужащего,
С чем тебя и поздравляю,
И всего я наилучшего,
Счастья и добра желаю.
Пусть работа твоя спорится,
И всем будешь ты доволен,
Пусть хорошее исполнится,
Будешь счастлив и спокоен!
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Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем государственной службы! Желаю Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения в вашей нелегкой и ответственной работе, плодотворных и реальных достижений, высокого профессионального мастерства. Счастья вам и здоровья!
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Госслужащий — сильная личность.
Решимость, напористость в нем.
Делами он занят обычно,
Задачи решает он днем.
А все потому, что быть частью
Системы немалой страны
Не так уж и просто, ведь властью
Лишь сильные наделены.
***
С Днем госслужбы! Пусть с вами всегда будет мудрость, выдержка и сила духа, которые помогут сделать все возможное для создания экономически сильной, социально состоятельной и духовно богатой страны.