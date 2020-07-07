День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана

Поздравления с днем ангела Иван получает 7 июля – в таинственный праздник Ивана Купала 2020.
Значение имени Иван – "Яхве (то есть Бог) помиловал, смилостивился". У парней с этим именем много различных интересов. Характер Ивана во многом зависит от воспитания. Из Ванечки может выйти как хороший врач, так и талантливый поэт.
Самые лучшие поздравления с Днем ангела Ивана – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и живые открытки – подобрал Главред день ангела Ивана по церковному календарю 7 июля (в честь Иоанна Крестителя).
Мы также подобрали поздравления с Днем Ивана на украинском языке – в материале Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана.
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День ангела Ивана – поздравления в прозе, стихах и смс
Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!
***
Я знаю, что сегодня вслух,
Я расскажу, какой ты друг.
Ты верный, сильный, умный, храбрый,
Надежный, мудрый, очень добрый.
Ты руку мне подашь всегда,
Когда ненастье в жизни и беда.
Прими же, Ваня, в день особый,
Ты поздравления от меня.
И воплотить все в жизнь попробуй,
А если что – в подмогу я.
Счастливой жизни и большой семьи,
Работы легкой и веселой кутерьмы.
С именинами, мой лучший друг,
Громко говорю об этом вслух.
***
Спешу любимого поздравить
С Днём ангела сегодня я.
Удач и счастья, милый Ваня,
Пусть гладкой станет жизнь твоя.
Пусть сложится всё так, как хочешь,
И чудо вдруг произойдёт.
И сладкий сон, что видел ночью,
Однажды наяву придет.
***
Я хочу тебя, Ванюша, в день именин поздравить от души. Счастья пожелать побольше, Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Чтобы все твои планы воплощались в жизнь легко и просто, а мечты заставляли двигаться дальше все быстрее и быстрей. С праздником, милый, с именинами!
***
Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,
Пускай печаль твой адрес забывает,
Пусть горе без оглядки от тебя бежит,
Пускай друзья надежные окружают.
Ваня, с именинами тебя поздравляем,
Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,
Всех благ тебе, достатка и добра,
Пусть будет благосклонною всегда судьба.
***
С днем ангела, Ванечка. Желаю в жизни Искр веселья и феерии счастья, приятных Впечатлений и восторга, Абсолютной удачи и благополучия, Незабываемых и необычайно радостных моментов в каждом дне.
***
Ты находчив, как герой
Славной, доброй сказки.
Даже скучною порой
В жизнь ты вносишь краски.
Пожелаем мы побед
Самых грандиозных!
Отмахнись рукой от бед
И проблем серьезных.
***
В день твоего ангела-хранителя хочу пожелать тебе огромного счастья и хорошей судьбы. Будь всегда здоровым и радостным, достигай всего, что желаешь, быстро и легко. С днем именин, родной!