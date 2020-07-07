День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана

День Ивана - поздравления с Днем ангела Ивана - картинки и тексты

Поздравления с днем ангела Иван получает 7 июля – в таинственный праздник Ивана Купала 2020.

Значение имени Иван – "Яхве (то есть Бог) помиловал, смилостивился". У парней с этим именем много различных интересов. Характер Ивана во многом зависит от воспитания. Из Ванечки может выйти как хороший врач, так и талантливый поэт.

Самые лучшие поздравления с Днем ангела Ивана – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и живые открытки – подобрал Главред день ангела Ивана по церковному календарю 7 июля (в честь Иоанна Крестителя).

Мы также подобрали поздравления с Днем Ивана на украинском языке – в материале Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана.

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День ангела Ивана – поздравления в прозе, стихах и смс

Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!

***

Я знаю, что сегодня вслух,

Я расскажу, какой ты друг.

Ты верный, сильный, умный, храбрый,

Надежный, мудрый, очень добрый.

Ты руку мне подашь всегда,

Когда ненастье в жизни и беда.

Прими же, Ваня, в день особый,

Ты поздравления от меня.

И воплотить все в жизнь попробуй,

А если что – в подмогу я.

Счастливой жизни и большой семьи,

Работы легкой и веселой кутерьмы.

С именинами, мой лучший друг,

Громко говорю об этом вслух.

***

Спешу любимого поздравить

С Днём ангела сегодня я.

Удач и счастья, милый Ваня,

Пусть гладкой станет жизнь твоя.

Пусть сложится всё так, как хочешь,

И чудо вдруг произойдёт.

И сладкий сон, что видел ночью,

Однажды наяву придет.

***

Я хочу тебя, Ванюша, в день именин поздравить от души. Счастья пожелать побольше, Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Чтобы все твои планы воплощались в жизнь легко и просто, а мечты заставляли двигаться дальше все быстрее и быстрей. С праздником, милый, с именинами!

***

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надежные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонною всегда судьба.

***

С днем ангела, Ванечка. Желаю в жизни Искр веселья и феерии счастья, приятных Впечатлений и восторга, Абсолютной удачи и благополучия, Незабываемых и необычайно радостных моментов в каждом дне.

***

Ты находчив, как герой

Славной, доброй сказки.

Даже скучною порой

В жизнь ты вносишь краски.

Пожелаем мы побед

Самых грандиозных!

Отмахнись рукой от бед

И проблем серьезных.

***

В день твоего ангела-хранителя хочу пожелать тебе огромного счастья и хорошей судьбы. Будь всегда здоровым и радостным, достигай всего, что желаешь, быстро и легко. С днем именин, родной!

Картинки на День Ивана и открытки