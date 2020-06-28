Патріотичні привітання з Днем Конституції – листівки та тексти

З Днем Конституції України привітання дарують 28 червня. У 2020 році свято проходить цієї неділі.
Незважаючи на те, що свято вже випало на вихідний – додатковий день відпочинку з нагоди Дня Конституції в українців все ж буде – ми відпочиватимемо з 27-го по 29-е число включно.
Найкращі привітання з Днем Конституції – в прозі своїми словами, патріотичні вірші, короткі смс та прикольні картинки і гіфки – підібрав Главред на свято.
Раніше ми вже публікували привітання з Днем Конституції російською мовою – у матеріалі С Днем Конституции – поздравления патриотичные на словах и в открытках.
Привітання з Днем Конституції в прозі, віршах та смс
З Днем Конституції України! Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я та творчого натхнення, добробуту і затишку у ваших родинах, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень.
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Сьогодні – свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можем написати вільно,
Свобода слова та права людини – наш закон,
Із чим вітаю вас шановні щиро!
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Щиро вітаю вас із визначним святом — Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.
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Вітаю з Днем Конституції України! Бажаю усім успіху, процвітання і натхнення для нових звершень. Нехай свято демократії зміцнює почуття гордості за свою країну та відкриває нові перспективи для поступального і безперервного розвитку української держави!
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Всі наші люди, все шановне панове
Отримує єдине громадянство –
З самого народження до скону.
Все інше – відповідно до закону.
З Днем Конституції!
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З Днем Конституції України! Від усієї душі зичу вам міцного здоров’я, довгих років життя, миру та благополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!
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День Конституції – свято велике,
Багато прав і обов’язків у нас з тобою,
Ми Україну цінуємо, любимо і обожнюємо,
І в важку хвилину завжди її захистимо.
З головним святом країни вітаємо,
Мирного неба над головою бажаємо,
Нехай у кожному домі панує щастя і любов,
Нехай Україна процвітає знову і знову.