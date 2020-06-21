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Найкращі привітання з Днем медика в прозі, вірші та картинки

Прикольні привітання з Днем медика – колегам, друзям, проза й вірші, а також вітальні листівки з Днем медичного працівника – в матеріалі Главреда.

21 июня 2020, 07:09
День медика 2020 - гарні привітання з Днем медика - слова й листівки
День медика 2020 - гарні привітання з Днем медика - слова й листівки

Зворушливі привітання з Днем медика в Україні звучать у третю неділю червня. Така ж дата у Дня медичного працівника в Росії, Білорусі, Вірменії, Молдові, Казахстані. Відтак День медика 2020 випав на 21 червня.

Раніше ми вже привітали з Міжнародним днем медичної сестри 12 травня. А пізніше ще будемо дарувати привітання з Міжнародним днем лікаря: він проходить у перший понеділок жовтня (тобто День лікаря 2020 буде 5 жовтня).

А поки що прикольні привітання з Днем медика – колегам, друзям, вітання своїми словами в прозі й гарні вірші про медичних працівників, а також вітальні листівки з Днем медичного працівника – зібрав у своєму матеріалі Главред.

Також ми підібрали зворушливі привітання з Днем медика російською мовою – короткі смс, прикольні вірші колегам і подрузі, вітання своїми словами у прозі та листівки – у матеріалі Душевные поздравления с Днем медика 2020 и прикольные картинки.

Привітання з Днем медика в прозі, віршах та смс

Будьте здорові, медики! До того ж, щодня, а не тільки в вашому присвяченому святі. Відзначте його креативно і весело, проте так, щоб ранкове здоров'я було не гірше вечірнього!

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Шановні колеги! Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем медичного працівника. Від усієї душі зичу міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейних гараздів, щастя, благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.

***

З нагоди вашого професійного свята – Дня медичного працівника, прийміть сердечну подяку за вашу віддану працю, безмежне милосердя, професійність, високу моральність та лікарську честь. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!

***

Медпрацівників сердечно,

З вашим днем вітаємо!

Нехай здоров’я буде вічним,

А решту – наживемо!

***

Вітаю з Днем медика! Бажаю життя без уколів з боку близьких людей, без серцевих ран і травм душі. Нехай кожен день дарує посмішки вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи від коханих, радісні новини та неймовірні сили для звершення усіх планів.

***

Від усього серця вітаю вас з професійним святом – з Днем медика! І бажаю вам міцного здоров’я, успіхів, наснаги, достатку та доброго настрою. Щастя вам і добра! І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а лише приємною місією!

***

Ви на варті здоров'я стоїте

І всім травмам, хворобам і вірусам

Дружним хором ви "Ні!" говорите

З часів пірамід і папірусів.

І рішення ви приймаєте,

Ох, для нас вони життєво важливі!

Як боротися з хворобами знаєте

Капітани здоров'я дбайливі!

І нехай менше важких моментів

Знає ваша лікарська практика,

Нехай рятують легко пацієнтів

Стратегія, досвід і тактика.

***

Вітаю з Днем медика. Бажаю в лікарню потрапляти тільки по роботі, бажаю пацієнтів радувати втішними новинами, бажаю ніколи не програвати в боротьбі з недугами, бажаю завжди тримати високу планку професійного працівника медицини і просто щасливої людини.

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***

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати із святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зросту!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

***

З Днем медика вас! Сердечно бажаємо вам та вашим родинам здоров’я, щастя, добра і благополуччя, невичерпної енергії та нових професійних здобутків в ім’я України. Нехай благословенними будуть ваші дороги, радують друзі, колеги, надихають нові справи, зігріває родинне тепло.

***

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – то в Україні одиниці,

І з року в рік ви знову й знову

Людей рятуєте мов справжня чарівниця.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров’я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай будуть в житті лиш кращі моменти!

***

Бажаємо вам, медики, цілющого щастя, а любові міцної, немов спирт! Нехай радості будуть без ГМО, не бачаться білочки і НЛО!

Привітання з Днем медика – картинки й листівки

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