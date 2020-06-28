З Днем молоді – яскраві привітання: листівки та побажання

День молоді 2020 - привітання з Днем молоді - картинки і на словах

На День молоді 2020 привітання звучать тричі на рік. День молоді 2020 Україна відзначає в останню неділю червня, в цьому році це 28-е число.

Міжнародний день молоді дружно гуляємо 12 серпня. А ще є Всесвітній день молоді 10 листопада.

Найкращі привітання з Днем молоді – в прозі своїми словами, прикольні вірші та короткі смс, а також картинки й листівки – підібрав Главред на свято.

Раніше ми вже публікували чудові та дивовижні привітання з Днем молоді російською мовою – у матеріалі С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки.

Привітання з Днем молоді – прозою, у віршах та смс

З Днем молоді! Бажаю сонячного настрою, веселих друзів, море позитиву та креативних ідей щодо святкування. Хай феєрверк емоцій та почуттів залишить яскраві спогади на весь рік! Бажаю подружитися з фортуною та отримати найкоштовніший подарунок від долі!

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Вам юнацького запалу,

Оптимізму я бажаю,

Не старіти серцем чуйним,

Вас з Днем молоді вітаю.

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Вітаю з Днем молоді! Бажаю відчувати себе неймовірно молодими, талановитими та запальними. Нехай бажання ризикувати та досягати ніколи вас не покидає. Хай цифри у паспорті не впливають на ваш настрій! Бажаю азарту, драйву, екстремальних емоцій та яскравих почуттів!

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З днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

Й рясним розійдуться дощем.

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Прийміть щирі вітання зі святом. Бажаємо усім молодим міцного здоров’я, успіхів у навчанні і роботі, творчої енергії, незалежних думок та сил, щоб втілити в життя все, до чого прагне ваш розум, душа і тіло.

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З днем молоді мої вітання!

Екстриму, радості і драйву.

Енергії і позитиву,

Світитися щасливим сяйвом.

Хай збудуться бажані мрії,

Допомагає хай удача,

Щоб досягнути усіх цілей

І кожен день ставати кращим!

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Вітаю з Днем молоді! Хочу побажати вам, дорогі друзі, щастя і віри у власні сили. Твердо знайте – молодість не вік. Молодість – це стан душі. Залишайтесь молодими!

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З Днем молоді сьогодні вітаєм

І радісно вам ми у цей день бажаєм

Міцного здоров’я, наснаги, кохання,

Збувалися щоб заповітні бажання!

Щоб ваша дорога була надлегкою

А річка життя була глибокою!

З Днем молоді – картинки й листівки