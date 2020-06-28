З Днем молоді – яскраві привітання: листівки та побажання

На День молоді 2020 привітання звучать тричі на рік. День молоді 2020 Україна відзначає в останню неділю червня, в цьому році це 28-е число.
Міжнародний день молоді дружно гуляємо 12 серпня. А ще є Всесвітній день молоді 10 листопада.
Найкращі привітання з Днем молоді – в прозі своїми словами, прикольні вірші та короткі смс, а також картинки й листівки – підібрав Главред на свято.
Раніше ми вже публікували чудові та дивовижні привітання з Днем молоді російською мовою – у матеріалі С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки.
Привітання з Днем молоді – прозою, у віршах та смс
З Днем молоді! Бажаю сонячного настрою, веселих друзів, море позитиву та креативних ідей щодо святкування. Хай феєрверк емоцій та почуттів залишить яскраві спогади на весь рік! Бажаю подружитися з фортуною та отримати найкоштовніший подарунок від долі!
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Вам юнацького запалу,
Оптимізму я бажаю,
Не старіти серцем чуйним,
Вас з Днем молоді вітаю.
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Вітаю з Днем молоді! Бажаю відчувати себе неймовірно молодими, талановитими та запальними. Нехай бажання ризикувати та досягати ніколи вас не покидає. Хай цифри у паспорті не впливають на ваш настрій! Бажаю азарту, драйву, екстремальних емоцій та яскравих почуттів!
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З днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
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Прийміть щирі вітання зі святом. Бажаємо усім молодим міцного здоров’я, успіхів у навчанні і роботі, творчої енергії, незалежних думок та сил, щоб втілити в життя все, до чого прагне ваш розум, душа і тіло.
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З днем молоді мої вітання!
Екстриму, радості і драйву.
Енергії і позитиву,
Світитися щасливим сяйвом.
Хай збудуться бажані мрії,
Допомагає хай удача,
Щоб досягнути усіх цілей
І кожен день ставати кращим!
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Вітаю з Днем молоді! Хочу побажати вам, дорогі друзі, щастя і віри у власні сили. Твердо знайте – молодість не вік. Молодість – це стан душі. Залишайтесь молодими!
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З Днем молоді сьогодні вітаєм
І радісно вам ми у цей день бажаєм
Міцного здоров’я, наснаги, кохання,
Збувалися щоб заповітні бажання!
Щоб ваша дорога була надлегкою
А річка життя була глибокою!