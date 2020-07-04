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День поліції – привітання своїми словами й листівки з Днем поліції

Найкращі привітання з Днем національної поліції України – своїми словами прозою, у віршах та смс, картинки та листівки – підготував Главред.

4 июля 2020, 05:43
Найкращі привітання з Днем національної поліції України – своїми словами прозою, у віршах та смс, картинки та листівки – підготував Главред.
Найкращі привітання з Днем національної поліції України – своїми словами прозою, у віршах та смс, картинки та листівки – підготував Главред.

День національної поліції 2020 Україна відзначає 4 липня – це свято мужніх чоловіків та жінок, що стоять на сторожі кожного українця.

Свято це ще молоде: воно святкується лише з 2018 року – проте вже завоювало популярність у народі.

Найкращі привітання з Днем національної поліції України – своїми словами прозою, у віршах та смс, картинки та листівки – підготував Главред до їхнього професійного свята.

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Привітання з Днем поліції – прозою, у віршах та смс

Вітаю з Днем Національної поліції України! Нехай Ваші професійні зусилля будуть винагородженні повагою і довірою кожного громадянина, а міцне здоров’я та благополуччя стануть непохитною основою зростання Ваших подальших професійних успіхів!

***

Шановні поліцейські та працівники Національної поліції! Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем Національної поліції України! У день професійного свята бажаємо вам стійкості духу, оптимізму, родинного тепла, благополуччя. Зичимо успіхів у службі!

***

Поліцейських України,

Тих, хто вірою-правдою служить,

Зі святом ми вітаємо,

Праця їхня важлива, праця їхня потрібна,

Нехай вони не знають горя

І не гинуть на завданні,

Їм сьогодні ми бажаємо

Щастя, сил і розуміння!

***

З Днем поліції вітаю

Поліцейських України,

Вам бажаю я відваги,

Честі, мужності та сили.

***

Вітаю щиро з Днем Національної поліції України. Хочу побажати не збавляти обертів і мужньо нести службу, чесно виконувати державний борг, не впізнати в житті поразок і негараздів, гідно відсікати зловмисні дії, домагатися успіхів у діяльності і добробуту в житті.

***

Я бажаю, щоб кожен

Поважав і шанував закони,

А вам, нашим поліцейським,

Зорепаду на погони.

***

З днем поліції привітати

Вас від серця я хочу.

Щит і сила ви держави,

З вами у вогонь і воду охоче.

День поліції – картинки та листівки

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