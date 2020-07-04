День поліції – привітання своїми словами й листівки з Днем поліції

День національної поліції 2020 Україна відзначає 4 липня – це свято мужніх чоловіків та жінок, що стоять на сторожі кожного українця.
Свято це ще молоде: воно святкується лише з 2018 року – проте вже завоювало популярність у народі.
Найкращі привітання з Днем національної поліції України – своїми словами прозою, у віршах та смс, картинки та листівки – підготував Главред до їхнього професійного свята.
Читайте такжеДень полиции 2020: какой сегодня праздник 4 июля, приметы, именины
Привітання з Днем поліції – прозою, у віршах та смс
Вітаю з Днем Національної поліції України! Нехай Ваші професійні зусилля будуть винагородженні повагою і довірою кожного громадянина, а міцне здоров’я та благополуччя стануть непохитною основою зростання Ваших подальших професійних успіхів!
***
Шановні поліцейські та працівники Національної поліції! Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем Національної поліції України! У день професійного свята бажаємо вам стійкості духу, оптимізму, родинного тепла, благополуччя. Зичимо успіхів у службі!
***
Поліцейських України,
Тих, хто вірою-правдою служить,
Зі святом ми вітаємо,
Праця їхня важлива, праця їхня потрібна,
Нехай вони не знають горя
І не гинуть на завданні,
Їм сьогодні ми бажаємо
Щастя, сил і розуміння!
***
З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
***
Вітаю щиро з Днем Національної поліції України. Хочу побажати не збавляти обертів і мужньо нести службу, чесно виконувати державний борг, не впізнати в житті поразок і негараздів, гідно відсікати зловмисні дії, домагатися успіхів у діяльності і добробуту в житті.
***
Я бажаю, щоб кожен
Поважав і шанував закони,
А вам, нашим поліцейським,
Зорепаду на погони.
***
З днем поліції привітати
Вас від серця я хочу.
Щит і сила ви держави,
З вами у вогонь і воду охоче.