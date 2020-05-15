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Поздравления с Днем семьи – в прозе, стихах и классных картинках

15 мая 2020, 05:03

Прикольные поздравления с Днем семьи и пожелания душевные – проза, стихи, анимационные открытки и просто картинки – подобрал Главред на праздник 15 мая.

День семьи 2020 - поздравления и открытки красивые и душевные
День семьи 2020 - поздравления и открытки красивые и душевные / 1zoom.ru

Картинки с Днем семьи и поздравления словами мы дарим дважды в год: с Днем семьи 15 мая принято поздравлять, так как это Международный день семьи, а 8 июля звучат поздравления с Днем семьи, любви и верности (это день памяти святых Петра и Февронии).

Семья – это главное достояние и богатство каждого человека. Для одних – счастливая реальность, для других – еще только заветная мечта. Но в любом случае поздравление с Днем семьи – в прозе, смс или стихах – поднимет настроение каждому.

Только лучшие пожелания семейного счастья на праздник 15 мая подобрал Главред.

А Поздравления с Днем семьи 2020 на украинском языке – читайте в нашем материале День сім'ї 2020 – вітання в прозі, віршах та ніжних картинках.

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Поздравления с Днем семьи – в прозе (своими словами), стихах и смс

Поздравляю с Днем семьи! Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поэтому желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях.

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***

Семья — это замок, уют и покой,

Тепло половинки для сердца родной,

Смех деток, забота, любовь, доброта,

Семья — это дом, где смеется душа!

Семья — это крепость до боли родная,

Она создана для уюта и рая.

Пусть, Вашу ячейку, с идиллией счастья

Вовек не тревожат: "беда" и "ненастья"!

***

Смс с Днем семьи короткое:

С Днем семьи вас! Любви, красоты, светлого будущего, достатка и совместного развития!

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***

В день семьи не стоит дуться

На родных и близких вам.

Надо просто улыбнуться

И свободу дать словам.

Надо их поздравить громко,

Приобнять, поцеловать,

И для будущих потомков

Этих фактов не скрывать!

***

Поздравление с Днем семьи мужу в прозе:

Дорогой, поздравляю тебя с Днем семьи! Желаю, чтоб наша семья только крепла, чтоб мы не знали никаких невзгод и печалей. Пусть любовь, верность, нежность, забота, тепло и романтика наполняют наше семейное гнездышко. Помни всегда, что у тебя есть крепкий тыл – твоя семья!

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***

Поздравление с Днем семьи мужу в стихах:

С Днем семьи тебя, любимый мой супруг,

Единомышленник, любовник мой и друг.

Пусть чувства наши укрепляются с годами,

И будет слаще поцелуй между устами!

***

Пусть дом ваш будет полной чашей,

И год от года жизнь все краше,

Душа спокойна и легка,

Семья согласием крепка!

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