Поздравления с Днем семьи – в прозе, стихах и классных картинках

Прикольные поздравления с Днем семьи и пожелания душевные – проза, стихи, анимационные открытки и просто картинки – подобрал Главред на праздник 15 мая.
Картинки с Днем семьи и поздравления словами мы дарим дважды в год: с Днем семьи 15 мая принято поздравлять, так как это Международный день семьи, а 8 июля звучат поздравления с Днем семьи, любви и верности (это день памяти святых Петра и Февронии).
Семья – это главное достояние и богатство каждого человека. Для одних – счастливая реальность, для других – еще только заветная мечта. Но в любом случае поздравление с Днем семьи – в прозе, смс или стихах – поднимет настроение каждому.
Только лучшие пожелания семейного счастья на праздник 15 мая подобрал Главред.
А Поздравления с Днем семьи 2020 на украинском языке – читайте в нашем материале День сім'ї 2020 – вітання в прозі, віршах та ніжних картинках.
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Поздравления с Днем семьи – в прозе (своими словами), стихах и смс
Поздравляю с Днем семьи! Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поэтому желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях.
***
Семья — это замок, уют и покой,
Тепло половинки для сердца родной,
Смех деток, забота, любовь, доброта,
Семья — это дом, где смеется душа!
Семья — это крепость до боли родная,
Она создана для уюта и рая.
Пусть, Вашу ячейку, с идиллией счастья
Вовек не тревожат: "беда" и "ненастья"!
***
Смс с Днем семьи короткое:
С Днем семьи вас! Любви, красоты, светлого будущего, достатка и совместного развития!
***
В день семьи не стоит дуться
На родных и близких вам.
Надо просто улыбнуться
И свободу дать словам.
Надо их поздравить громко,
Приобнять, поцеловать,
И для будущих потомков
Этих фактов не скрывать!
***
Поздравление с Днем семьи мужу в прозе:
Дорогой, поздравляю тебя с Днем семьи! Желаю, чтоб наша семья только крепла, чтоб мы не знали никаких невзгод и печалей. Пусть любовь, верность, нежность, забота, тепло и романтика наполняют наше семейное гнездышко. Помни всегда, что у тебя есть крепкий тыл – твоя семья!
***
Поздравление с Днем семьи мужу в стихах:
С Днем семьи тебя, любимый мой супруг,
Единомышленник, любовник мой и друг.
Пусть чувства наши укрепляются с годами,
И будет слаще поцелуй между устами!
***
Пусть дом ваш будет полной чашей,
И год от года жизнь все краше,
Душа спокойна и легка,
Семья согласием крепка!