З Днем журналіста – привітання на словах та листівки пречудові

День журналіста - привітання з Днем журналіста прозою, у віршах та картинки

З Днем журналіста привітання в Україні звучать 6 червня. Це професійне свято тих, хто має ділитися з народом чесною інформацією та транслювати об’єктивну картину світу з екранів та шпальті своїх відань.

Журналістика – це не просто професія, а насамперед – стан душі, творчі пориви якої виносять своєрідний вирок вічного пошуку та неспокою.

Тож і вітання з Днем журналіста мають бути творчі та певною мірою філософські. Й саме такі привітання з Днем журналіста на будь-який смак – офіційні прозою, прикольні у віршах, короткі смс та красиві картинки – підібрав Главред до свята.

А привітання з Днем журналіста російською мовою – читайте у нашому матеріалі День журналиста – поздравления и красивые открытки.

Привітання з Днем журналіста – в прозі, віршах, смс, гіф

Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем журналіста. У цей святковий для вас день бажаю об'єктивності у творчості, свободи та незалежності у професійній діяльності, добрих новин, високих рейтингів, поповнення аудиторії, а також міцного здоров'я, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості у досягненні нових висот на ниві журналістики.

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Журналісти – звучить гордо,

Майстри пера і, звісно, "Ворда"!

Нехай перо гострішим стане –

А гонорар хай не буде копійчаним!

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Щиро вітаємо вас з Днем журналіста – святом тих, хто обрав нелегку та надзвичайно відповідальну справу – день за днем занурюватись у вир подій, першими дізнаватися про їхній перебіг і створювати об'єктивну картину нашого життя. Шановні журналісти, бажаємо вам здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії задля втілення у життя всіх задумів, планів і мрій. Нехай сенсації, які вам доводиться висвітлювати, будуть добрими, новини – позитивними, газетні статті та телевізійні репортажі – яскравими, а гонорари – високими.

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Вітаю зі святом

Журналістів усіх!

Нехай вам буде радісно,

Нехай на вас чекає успіх!

Нехай все буде на ура –

Статей вдалих "на-гора"!

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З Днем журналіста! Нехай Ваша робота ніколи не перетворюється на рутинне ремесло і завжди супроводжується творчими злетами, пошуками та цікавими знахідками!

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Подяка вам, четверта владо,

За ваші помисли й діла,

Вітаю вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!"

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Ваша зброя – слово,

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

Прикольні картинки з Днем журналіста та листівки