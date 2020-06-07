День ангела Виктории 2020 – красивые открытки и тексты

С Днем ангела, Виктория - в прозе, стихах и смс, живые картинки для Виктории / Fresh-Cards.ru

На свой День ангела Виктория поздравления принимает 7 раз в год: именно столько раз за год отмечается День ангела Виты по церковному календарю. В том числе чудные поздравления с Днем Виктории звучат и 7 июня – в день памяти мученицы Виктории Эфесской.

К слову, очень тесно связаны вопросы, какого числа День ангела Виктории 2020 и какой ангел-хранитель у Виктории. Ангелом-хранителем имени считается тот святой, чей день памяти ближе всего к дате рождения или дате крещения именинницы.

Так что определить хранителя можно, узнав, когда День Виктории (ближайшая дата):

именины Виктории в феврале : 11 февраля – мученица Виктория Альбитинская,

: – мученица Виктория Альбитинская, именины Виктории в июне : 7 июня – мученица Виктория Эфесская, 14 июня – мученица Виктория Солунская,

: – мученица Виктория Эфесская, – мученица Виктория Солунская, именины Виктории в октябре : 12 октября – мученица Виктория,

: – мученица Виктория, именины Виктории в ноябре : 6 ноября – мученица Виктория Никомидийская, 30 ноября – мученица Виктория Кордувийская,

: – мученица Виктория Никомидийская, 30 ноября – мученица Виктория Кордувийская, именины Виктории в декабре: 23 декабря – мученица Виктория Римская.

День памяти святой покровительницы – это главный День ангела Виктории по церковному календарю. Но и во все остальные даты также можно смело дарить именинные открытки и картинки для Виктории, а также добрые поздравления с Днем ангела Виктории в прозе и стихах.

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День ангела Виктории – поздравления в прозе, стихах, смс и гиф

Желаю счастья, любви, здоровья, радости, успехов, удовлетворения от жизни, веры в себя и в свое будущее, большого желания творить и любить! Море васильков и бархатцев, много верных друзей и единой любви! С праздником, Вика!

***

Желаю Вике в именины

Различных жизненных побед,

Чтоб умной ты была и сильной,

Чтоб говорить умела нет,

Чтобы почаще улыбалась,

Пусть в жизни истинно везет,

Чтоб ты достойной оставалась,

Пускай тебя удача ждет!

***

Дорогая Вика, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе яркого, настоящего и радужного будущего. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, музыкой, поэзией и романтикой. С днем именинами!

***

Вика, наконец-то дождалась!

Ангел прилетел к тебе на крыльях.

И хоть он устал и шея в мыле –

Все-таки принес любовь и страсть!

В этот час его с улыбкой встреть,

Приготовь чайку и что покрепче,

Чтобы был с тобою он и впредь,

А не лишь в день Ангела сердечный!

***

Виктория – ты символ победы,

Пусть убегают от тебя в бессилье беды,

Пусть каждый день приносит яркие мгновенья,

Пускай отличным будет настроенье.

Живи, как в сказке, не унывай,

Горя и беды никогда не знай,

Пускай удача улыбается тебе,

Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.

***

С Днем ангела, Виктория! Пускай все, что есть хорошего в этом мире, придет к тебе и удвоится, а все плохое пусть уйдет навсегда. Пусть стиль, красота и гармония будут твоими вечными спутниками, наряду со счастьем и любовью.

День ангела Виктории – картинки и открытки

День ангела Виктории – картинки и открытки / Fresh-Cards.ru

День ангела Виктории – картинки и открытки / Fresh-Cards.ru

День ангела Виктории – картинки и открытки / Fresh-Cards.ru