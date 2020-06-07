УкрРус
  1. Главная
  3. Поздравления

День ангела Виктории 2020 – красивые открытки и тексты

7 июня 2020, 04:48

Только лучшие, самые нежные и трогательные, поздравления с Днем ангела Виктории – в прозе, стихах и в картинках – подобрал Главред для именинницы.

С Днем ангела, Виктория - в прозе, стихах и смс, живые картинки для Виктории
С Днем ангела, Виктория - в прозе, стихах и смс, живые картинки для Виктории / Fresh-Cards.ru

На свой День ангела Виктория поздравления принимает 7 раз в год: именно столько раз за год отмечается День ангела Виты по церковному календарю. В том числе чудные поздравления с Днем Виктории звучат и 7 июня – в день памяти мученицы Виктории Эфесской.

К слову, очень тесно связаны вопросы, какого числа День ангела Виктории 2020 и какой ангел-хранитель у Виктории. Ангелом-хранителем имени считается тот святой, чей день памяти ближе всего к дате рождения или дате крещения именинницы.

Так что определить хранителя можно, узнав, когда День Виктории (ближайшая дата):

  • именины Виктории в феврале: 11 февраля – мученица Виктория Альбитинская,
  • именины Виктории виюне: 7 июня – мученица Виктория Эфесская, 14 июня – мученица Виктория Солунская,
  • именины Виктории в октябре: 12 октября – мученица Виктория,
  • именины Виктории в ноябре: 6 ноябрямученица Виктория Никомидийская, 30 ноября – мученица Виктория Кордувийская,
  • именины Виктории в декабре: 23 декабря – мученица Виктория Римская.

День памяти святой покровительницы – это главный День ангела Виктории по церковному календарю. Но и во все остальные даты также можно смело дарить именинные открытки и картинки для Виктории, а также добрые поздравления с Днем ангела Виктории в прозе и стихах.

Читайте такжеТроица 2020 и День Виктории: какой сегодня праздник 7 июня

День ангела Виктории – поздравления в прозе, стихах, смс и гиф

Желаю счастья, любви, здоровья, радости, успехов, удовлетворения от жизни, веры в себя и в свое будущее, большого желания творить и любить! Море васильков и бархатцев, много верных друзей и единой любви! С праздником, Вика!

гиф виктория с днем ангела прикольные

***

Желаю Вике в именины

Различных жизненных побед,

Чтоб умной ты была и сильной,

Чтоб говорить умела нет,

Чтобы почаще улыбалась,

Пусть в жизни истинно везет,

Чтоб ты достойной оставалась,

Пускай тебя удача ждет!

***

Дорогая Вика, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе яркого, настоящего и радужного будущего. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, музыкой, поэзией и романтикой. С днем именинами!

***

Вика, наконец-то дождалась!

Ангел прилетел к тебе на крыльях.

И хоть он устал и шея в мыле –

Все-таки принес любовь и страсть!

В этот час его с улыбкой встреть,

Приготовь чайку и что покрепче,

Чтобы был с тобою он и впредь,

А не лишь в день Ангела сердечный!

открытка с днем ангела виктория живая гифка

***

Виктория – ты символ победы,

Пусть убегают от тебя в бессилье беды,

Пусть каждый день приносит яркие мгновенья,

Пускай отличным будет настроенье.

Живи, как в сказке, не унывай,

Горя и беды никогда не знай,

Пускай удача улыбается тебе,

Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.

***

С Днем ангела, Виктория! Пускай все, что есть хорошего в этом мире, придет к тебе и удвоится, а все плохое пусть уйдет навсегда. Пусть стиль, красота и гармония будут твоими вечными спутниками, наряду со счастьем и любовью.

День ангела Виктории – картинки и открытки

день ангела виктории картинки красивые
День ангела Виктории – картинки и открытки / Fresh-Cards.ru
поздравления с днем ангела Виктории картинки открытки
День ангела Виктории – картинки и открытки / Fresh-Cards.ru
с днем ангела виктории картинки открытки
День ангела Виктории – картинки и открытки / Fresh-Cards.ru
день ангела виты по церковному календарю картинки открытки
День ангела Виктории – картинки и открытки / Fresh-Cards.ru
Виктория День ангела именины поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «День ангела Виктории 2020 – красивые открытки и тексты». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:48
День ангела Виктории 2020 – красивые открытки и тексты
04:28
Эти сногсшибательные шорты из 80-х будут всюду этим летом - фото Фото
03:58
В Минздраве запретили открывать детские лагеря: названа причина Видео
03:22
Станет более смертоносным: инфекционист из Японии предсказал вторую волну коронавируса Видео
02:44
"Быть у овец пастухом": боксер Беринчик раскритиковал глупых соотечественников
02:10
Как правильно носить защитные маски и какие выбрать – правила ВОЗ Видео
01:55
В Иране завершают расследование по катастрофе МАУ без черных ящиков
01:38
Как воспитывать детей - ТОП-5 советов от директора Школы Леди
01:11
Легкое меню на Троицу 2020: простые рецепты Видео
00:42
Угроза взрыва моста Метро: в прокуратуре рассказали о судьбе "минера" Видео
00:24
В работе Telegram произошел сбой
00:19
Троица 2020 и День Виктории: какой сегодня праздник 7 июня
06 июня, суббота
23:51
Премьер пояснил, как украинские предприниматели преодолели кризис после карантина
23:40
Европейская страна вытесняет с рынка российский бензин
23:09
На Закарпатье мужчину едва не унесло течением реки в Венгрию
22:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 6 июня Видео
22:34
Муж-испанец в шоке: в Донецке боевики похитили жительницу Европы Видео
22:25
Сезон спелой клубники: кому нельзя есть сладкие ягоды
21:55
На грани катастрофы: оккупанты поведали, как будут спасать Крым от засухи
21:37
В США украинку обвинили в расизме после ссоры с темнокожей женщиной
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять