День ангела Виктории 2020 – красивые открытки и тексты

Только лучшие, самые нежные и трогательные, поздравления с Днем ангела Виктории – в прозе, стихах и в картинках – подобрал Главред для именинницы.
На свой День ангела Виктория поздравления принимает 7 раз в год: именно столько раз за год отмечается День ангела Виты по церковному календарю. В том числе чудные поздравления с Днем Виктории звучат и 7 июня – в день памяти мученицы Виктории Эфесской.
К слову, очень тесно связаны вопросы, какого числа День ангела Виктории 2020 и какой ангел-хранитель у Виктории. Ангелом-хранителем имени считается тот святой, чей день памяти ближе всего к дате рождения или дате крещения именинницы.
Так что определить хранителя можно, узнав, когда День Виктории (ближайшая дата):
- именины Виктории в феврале: 11 февраля – мученица Виктория Альбитинская,
- именины Виктории виюне: 7 июня – мученица Виктория Эфесская, 14 июня – мученица Виктория Солунская,
- именины Виктории в октябре: 12 октября – мученица Виктория,
- именины Виктории в ноябре: 6 ноября – мученица Виктория Никомидийская, 30 ноября – мученица Виктория Кордувийская,
- именины Виктории в декабре: 23 декабря – мученица Виктория Римская.
День памяти святой покровительницы – это главный День ангела Виктории по церковному календарю. Но и во все остальные даты также можно смело дарить именинные открытки и картинки для Виктории, а также добрые поздравления с Днем ангела Виктории в прозе и стихах.
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День ангела Виктории – поздравления в прозе, стихах, смс и гиф
Желаю счастья, любви, здоровья, радости, успехов, удовлетворения от жизни, веры в себя и в свое будущее, большого желания творить и любить! Море васильков и бархатцев, много верных друзей и единой любви! С праздником, Вика!
***
Желаю Вике в именины
Различных жизненных побед,
Чтоб умной ты была и сильной,
Чтоб говорить умела нет,
Чтобы почаще улыбалась,
Пусть в жизни истинно везет,
Чтоб ты достойной оставалась,
Пускай тебя удача ждет!
***
Дорогая Вика, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе яркого, настоящего и радужного будущего. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, музыкой, поэзией и романтикой. С днем именинами!
***
Вика, наконец-то дождалась!
Ангел прилетел к тебе на крыльях.
И хоть он устал и шея в мыле –
Все-таки принес любовь и страсть!
В этот час его с улыбкой встреть,
Приготовь чайку и что покрепче,
Чтобы был с тобою он и впредь,
А не лишь в день Ангела сердечный!
***
Виктория – ты символ победы,
Пусть убегают от тебя в бессилье беды,
Пусть каждый день приносит яркие мгновенья,
Пускай отличным будет настроенье.
Живи, как в сказке, не унывай,
Горя и беды никогда не знай,
Пускай удача улыбается тебе,
Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.
***
С Днем ангела, Виктория! Пускай все, что есть хорошего в этом мире, придет к тебе и удвоится, а все плохое пусть уйдет навсегда. Пусть стиль, красота и гармония будут твоими вечными спутниками, наряду со счастьем и любовью.