Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима

Удушение. Иллюстративное фото

В поселке Майский (Белгородская область, Россия) убили 19-летнюю жительницу города Мурманск. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой регионального управления Следкома РФ. По информации правоохранителей, 12 июля девушка поехала в Белгородскую область − навестить отца. Через день она перестала выходить на связь.

Следователям удалось выяснить, что мурманчанка выпивала в поселке Майский в компании молодых людей. Затем решила уединиться ради «быстрого» интима с 29-летним местным жителем у него дома.

4 августа молодой мужчина сам пришел в полицию и сознался в том, что после секса с девушкой он задушил ее и закопал ее труп.

Открыто уголовное дело. Мужчина находится под стражей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России любовник убил после секса посмеявшуюся над размерами его пениса многодетную мать.