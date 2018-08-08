В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото

В Чернигове маршрутное такси с пассажирами неожиданно загорелось прямо посреди дороги.

"8 августа в 11:26 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре маршрутного такси I-VAN в городе Чернигов по улице 1-го Мая, которое ехало по маршруту №12", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.

Читайте такжеЭксперты назвали главные причины высокой смертности в результате ДТП с маршруткамиКогда на место инцидента прибыли спасатели, маршрутку уже полностью охватил огонь; на момент возгорания в салоне транспортного средства находилось 20 человек. Пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водитель маршрутки смотрел порно по ходу движения.