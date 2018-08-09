Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция

Полиция устанавливает тех, кому Олешко мог настолько насолить

Резонанское убийство бердянского активиста, предпринимателя и ветерана боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко было совершено по заказу.

"У нас есть все основания считать, что это – заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех его участников: от исполнителей и пособников до заказчиков. Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства", – заявил первый заместитель председателя Национальной полиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, передает "УНИАН".

Аброськин уточнил, что на данный момент полиция занимается установлением всех участников преступления - от исполнителей до заказчиков и организаторов.

Читайте также"Сармата" скоро кончат": друг убитого активиста Олешко рассказал об угрозах и моменте убийстваТакже Аброськин подтвердил, что в контекте заказного убийства полиция рассматривает три версии.

"Первая версия – преступление совершено лицами, которые входят в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления за активную общественную или предпринимательскую деятельность убитого", – подчеркнул Аброськин.

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат). Полиция обнаружила и задержала подозреваемых в убийстве Виталия Олешко. Позднее в Сети опознали одного из киллеров.