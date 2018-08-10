"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно

Иллюстративное фото / Северпост

В городе Фролово (Волгоградская область, Россия) правоохранительные органы задержали пенсионера – по подозрению в развращении несовершеннолетних учениц школы.

Соответствующее сообщение опубликовали представители СУ Следкома РФ по региону. Согласно обнародованным ведомством данным, 78-летний горожанин 31 июля встретил четырех девочек в возрасте от 9 до 14 лет на улице и пригласил к себе в гости – «глянете интересное кино».

Не подозревая подвоха, те согласилась. В своей квартире пенсионер решил показать им порнографический фильм. После увиденных кадров совокупления девочки убежали из квартиры и рассказали обо все родителям, которые и вызвали полицию.

Пенсионера задержали и поместили под стражу. Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России мужчина показал порно и изнасиловал малолетнюю племянницу.