На Львовщине произошла масштабная авария, есть жертвы: опубликованы фото с места ДТП

На Львовщине столкнулись три авто, погибли два человека / facebook.com/MVS.LVIV

В пятницу, 17 августа, вечером в селе Гамалеевка Пустомытовского района Львовской области столкнулись три автомобиля — Mercedes-Benz Sprinter, Daewoo Lanos и BMW.

Авария произошла около 18:45 на автодороге Киев — Чоп, погибли водитель и пассажир Mercedes, говорится на странице полиции Львовщины в Facebook.

По данным ведомства, водитель Daewoo получил телесные повреждения и попал в больницу.

"Сейчас полицейские устанавливают всех участников ДТП, выясняют обстоятельства... Решается вопрос об открытии уголовного производства", — отмечается в сообщении.

На Львовщине столкнулись три авто, погибли два человека / facebook.com/MVS.LVIV

Ранее в Киеве на проспекте Победы авто Honda на скорости влетело в BMW бывшего народного депутата от партии "Свобода" Игоря Мирошниченко. Узнать больше о случившемся можно здесь.