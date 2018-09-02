В Днепре член "Правого сектора" купил пиво без очереди при помощи пистолета

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В Днепре на проспекте Ивана Мазепы вечером 1 сентября разгуливал вооруженный пистолетом мужчина и угрожал прохожим.

Как сообщает "Информатор", полиция задержала хулигана. При себе у него оказались истолет системы Стечкина с глушителем и 12 боевыми патронами, а также удостоверение "Правого сектора". Документов на оружие у него не было.

Перед этим задержанный успел зайти в магазин и, угрожая применить оружие, купить пиво без очереди. После мужчина вышел на улицу и заставил прохожего снять футболку.

Задержанного доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Днепре на перекрестке улицы Шмидта и проспекта Дмитрия Яворницкого водитель маршрутки сбил детскую коляску, пострадали грудной ребенок и 5-летний мальчик.