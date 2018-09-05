В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе, фото с места событий

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы.
В среду, 5 сентября, в Соломенском районе Киева правоохранители в троллейбусе заметили мужчину, похожего на подозреваемого в мошенничестве, попросили предъявить документы, а он резко достал оружие, выстрелил в окно и пытался сбежать.
Инцидент произошел возле железнодорожной станции "Караваевы дачи", стрелок задержан, никто не пострадал, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.
"… на остановке общественного транспорта "Караваевы дачи" правоохранители заметили в троллейбусе мужчину, похожего на подозреваемого в совершении мошенничества: месяц назад в Голосеевском районе злоумышленник устроил псевдообменник, через Интернет договорился об обмене 190 тысяч долларов, а когда клиент передал ему деньги — скрылся через запасной выход", — отметили в ведомстве.
Ранее в Святошинском районе Киева в маршрутном автобусе между мужчинами произошел конфликт, один из его участников толкнул своего оппонента, тот выпал из салона, ударился головой об асфальт, после чего умер в скорой.