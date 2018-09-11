Смертельное ДТП в Харькове: стало известно, куда исчез ключевой свидетель

Куда исчез ключевой свидетель по делу Зайцевой / mediaport.ua

Полиция все-таки уложилась в месячный срок, который дал ей суд, чтобы отыскать ключевого свидетеля по "делу Зайцевой" – врача-нарколога Елену Федирко, которая пропала без вести еще в июле. Именно Федирко осматривала Елену Зайцеву после наезда на пешеходов.

В ходе сегодняшнего заседания судья Виктор Попрас огласил ответ полиции, согласно которому нарколог находится на территории, неподконтрольной Украине, пишет NewsRoom.

"Двери представителям полиции открыла женщина, которая не представилась. Она заявила, что эксперт поехала на неподконтрольную территорию, после чего закрыла дверь", – цитирует судью издание.

Гораздо более осведомленным о местонахождении ключевого свидетеля оказался новый адвокат Зайцевой, который вообще участвовал в заседании впервые, пишет Kharkiv Today. Защитник заявил, что Федирко может находиться в Стаханове Луганской области (город оккупирован с 2014 года). По его словам, там якобы живет больная мать эксперта.

Другой фигурант дела – Геннадий Дронов – давать показания на данном этапе рассмотрения дела отказался.

Напомним, ДТП произошло 18 октября прошлого года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

Зайцева попросила прощения у потерпевших. При этом она поклялась, что никогда не сядет за руль.

Ранее стало известно о том, сколько лет тюрьмы грозит Зайцевой за эту автоаварию.

В полиции заявили, что водитель Volkswagen выехал на запрещающий сигнал светофора. Дронов отметил, что во время ДТП был сосредоточен на пешеходном переходе.