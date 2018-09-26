"Заключили договор с дьяволом". Британка завлекала девушек в секс-рабство, угрожая "магией вуду"

Суд выписал Жозефине Ияму многолетний тюремный срок.
51-летняя британская медсестра Жозефина Ияму под угрозой "черной магии вуду" принуждала гражданок Нигерии к проституции и секс-рабству.
Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail. По их словам, Ияму заставляла девушек пить кровь с червями и съесть куриное сердце, после чего они якобы оказывались подвластны ее воле.
За каждую направленную в секс-рабство в Германию девушку злоумышленница получала от 30 до 38 тысяч евро, что позволяло ей вести "гламурный" образ жизни. Ее жертвы практически не сопротивлялись, ведь Ияму объясняла им – "Вы заключили договор с дьяволом, и он убьет Вас при попытке разорвать контракт".
Однако одна из девушек-жертв оказалась смелее остальных и обратилась в немецкую полицию. В конечном итоге медсестра была задержала прямо в лондонском аэропорту Хитроу.
Сперва Ияму приговорили за торговлю людьми к 14 годам тюремного заключения. Однако генеральный прокурор Англии Роберт Бакленд потребовал пересмотра дела. Лондонский суд согласился с его мнением и "припаял" женщине еще четыре года к сроку.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Испании сутенеры держали девушек в секс-рабстве, "угрожая магией вуду".