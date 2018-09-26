"Заключили договор с дьяволом". Британка завлекала девушек в секс-рабство, угрожая "магией вуду"

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51-летняя британская медсестра Жозефина Ияму под угрозой "черной магии вуду" принуждала гражданок Нигерии к проституции и секс-рабству.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail. По их словам, Ияму заставляла девушек пить кровь с червями и съесть куриное сердце, после чего они якобы оказывались подвластны ее воле.

За каждую направленную в секс-рабство в Германию девушку злоумышленница получала от 30 до 38 тысяч евро, что позволяло ей вести "гламурный" образ жизни. Ее жертвы практически не сопротивлялись, ведь Ияму объясняла им – "Вы заключили договор с дьяволом, и он убьет Вас при попытке разорвать контракт".

Однако одна из девушек-жертв оказалась смелее остальных и обратилась в немецкую полицию. В конечном итоге медсестра была задержала прямо в лондонском аэропорту Хитроу.

Сперва Ияму приговорили за торговлю людьми к 14 годам тюремного заключения. Однако генеральный прокурор Англии Роберт Бакленд потребовал пересмотра дела. Лондонский суд согласился с его мнением и "припаял" женщине еще четыре года к сроку.

Жозефина Ияму / Daily Mail

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Испании сутенеры держали девушек в секс-рабстве, "угрожая магией вуду".