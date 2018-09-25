Показал порно и развратил. На Сумщине "взяли" 41-летнего педагога, совращавшего ученицу

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В старинном и овеянном легендами городе Глухов (Сумская область) полиция задержала 41-летнего педагога-репетитора – по подозрению в развращении ученицы.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Сумской областной прокуратуры.

Согласно обнародованным надзорным ведомством данным, мать девочки обратилась к своему знакомому, имеющему диплом педагога, и попросила дать ее дочери серию частных уроков. Занятия продолжались в течение 2015-2017 годов.

Только после того, как обучение завершилось, девочка призналась матери, что с января 2017-го репетитор развращал ее. Кроме того, на планшет ученицы мужчина загружал порно, в том числе и детское.

Девочка боялась признаться матери или еще кому-нибудь из близких, поскольку была убеждена, что ей не поверят и обругают.

Мужчине сообщили о подозрении. Он проходит сразу по нескольким статьям УК Украины − удовлетворение половой страсти неестественным способом, развращение несовершеннолетних и распространение порнографии. Задержанному грозит тюремное заключение сроком от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Конотопе задержали педофила, который признался в растлении сотен детей.